Vanaf 1 september minder eucharistievieringen in Groot-Diksmuide: “Beter één zinvolle viering”

Bij de start van het nieuwe pastoraal jaar, op 1 september, zal het aantal eucharistievieringen in Groot-Diksmuide verminderen. “Op vraag van het bisdom werd besloten om het aantal eucharistievieringen te reduceren en zich te concentreren op één centrumkerk”, legt deken Wilfried Jonckeere uit.

“Wij streven naar levende geloofsgemeenschappen en alle Pelgrims van Hoop – het jaarthema – worden uitgenodigd om samen de eucharistie te vieren. Dat is maar een deelaspect van ons Christen zijn, maar wel een belangrijk deelaspect. Wij komen daartoe samen, niet in versplinterde groepjes, maar in een groter geheel. Op zaterdagavond zal er voor Diksmuide nog één viering plaatsvinden, in de wintertijd om 17 uur en in de zomertijd om 18 uur. Op zondagmorgen is er wel nog in de meeste kerken een viering en op zondagavond één viering centraal in Diksmuide. Waar anders allemaal kleine groepjes samenkomen, zal er nu in een iets grotere groep eucharistie gevierd worden. Momenteel zijn we nog met een paar priester, maar naar de toekomst toe zullen er almaar minder priesters zijn. We moeten ons dus een beetje voorbereiden op de toekomst. Het idee daarachter is beter één zinvolle viering, kwalitatief beter en heel verzorgd, dan drie keer de mis te doen. Er worden in geen geval kerken gesloten. Huwelijken, doopsels, uitvaarten kunnen wel nog altijd in de eigen lokale kerken plaatsvinden.”

Kerken toegankelijk

De kerken waar geen misvieringen meer zullen plaatsvinden, blijven wel nog toegankelijk. “We zullen er ook voor zorgen dat er in de verschillende kleinere kerken iets te zien is, dat het de moeite loont om er eens binnen te stappen. Je kan er een kaarsje ontsteken, even bezinnen, de historiek van de kerk bekijken. De keuze die we nu maken, betekent niet dat we mensen in de steek laten. Mochten er in al die kleine dorpjes 25 mensen zijn die naar de mis gaan, dan zouden wij daar ook mis doen”, verduidelijkt deken Jonckheere.

“We hebben ook de bedoeling om de jongeren meer aan te spreken. Vroeger waren we op verschillende manieren aanwezig bij de mensen, nu is dat een beetje beperkt. De eerstecommunievieringen en de vormselplechtigheden blijven doorgaan in de kerken zoals voordien, daar verandert er niets aan. Het moet een positief verhaal zijn, waarbij zeker niemand in de kou blijft staan.”

Planning

Concreet betekent dat, dat er vanaf 1 september bij de start van het nieuwe pastoraal jaar een aantal eucharistievieringen in Groot-Diksmuide zullen worden teruggeschroefd. Zo zullen er op zaterdagavond nog enkel missen zijn in de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide en dat van november tot en met maart om 17 uur en van april tot en met oktober om 18 uur. Op zondag zijn de eucharistievieringen iedere week in Diksmuide om 10.30 uur en om 18 uur. Verder zullen er op zondag missen zijn de eerste week van de maand om 9 uur in Beerst en Pervijze en om 10.30 uur in Woumen. De tweede week van de maand om 9 uur in Keiem en Oostkerke en om 10.30 uur in Esen. De derde week van de maand om 9 uur in Leke en Pervijze en om 10.30 uur in Woumen. De vierde week van de maand om 9 uur in Vladslo en in Oostkerke en om 10.30 uur in Esen. De vijfde week van de maand om 9 uur in Pervijze en om 10.30 uur in Woumen. De vieringen tijdens de week: maandag om 9.30 uur in het klooster in Vladslo, om 18.30 uur in de kerk van Diksmuide; dinsdag om 18 uur in Woumen, om 18.30 uur in Diksmuide; woensdag om 18.30 uur in Diksmuide; donderdag om 18 uur in de kerk van Woumen, om 18.30 uur in de kerk van Diksmuide; vrijdag om 18 uur in de kerk van Woumen en om 18.30 uur in de kerk van Diksmuide. Voor alle speciale diensten zoals doop, huwelijk en uitvaart zal men in de lokale kerk terecht kunnen.

Nieuwe normen

Liliane Bruynooghe vindt de verandering een goede zaak. © ACK

“De verandering vind ik een goede zaak. Zo zullen de gelovigen zich in één kerk concentreren, in plaats van over verschillende kerken verdeeld te zijn”, reageert Liliane Bruynooghe, die onder andere met het Sint-Niklaaskoor vaak aanwezig is in de Sint Niklaaskerk, op de nieuwe regeling voor erediensten. “Ook bijvoorbeeld het verwarmen van de kerk voor een kleine gemeenschap is duur, en er zijn almaar minder priesters, waardoor er minder diensten kunnen doorgaan. Het geloof moet mee met z’n tijd. De mensen leven nu anders dan vroeger. Zowel de gelovigen als de priesters zullen zich aan de nieuwe normen moeten aanpassen. Er is ook nood aan een realistischer kijk op de noden van deze tijd. Geloof kan men in vele vormen uiten bijvoorbeeld door het helpen van mensen in nood. Dat is momenteel misschien wel de belangrijkste manier om het geloof uit te dragen.”