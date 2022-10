Twee gedenkplaten voor parochiepriesters onthuld in Oostkamp

Vrijdag 30 september werden in de Sint-Pieterskerk van Oostkamp twee gedenkplaten onthuld ter herinnering aan de parochiepriesters vanaf 1834 toen het bisdom Brugge werd opgericht tot op heden.

Wij danken, met deze achterliggende gedachte hebben Dominique Depuydt, Dirk Plasschaert, Martine Trancez en Guido Van Parys de handen in elkaar geslagen om twee gedenkplaten, eentje voor de pastoors en eentje voor de medepastoors te ontwerpen en op te hangen in de Sint-Pieterskerk van Oostkamp.

Dit waren Marinus Willaert (1832-1844), Leonardus Clays (1844-1874), Germain Bossaert (1874-1874), Guibertus Pectoor (1874-1883), Emile Dambre (1883 -1911), Petrus Sabbe (1911-1922), Edmond De Wispelaere (1922-1949), Jozef Vergracht (1949-1963), William Vandenberghe (1964-1967), Jerôme D’Hpoudt (1967-1989), Kamiel Missiaen (1989 -2001), Stefaan Demarcke (1993-2009), Luc Deschodt (2001-2022), Jozef Gailliaert (2002-2022), Luc Pillen (2009-2014), Frans Demuynck (2015-2016) en huidig priester Rik Verbeke.

“We willen vooral dankbaarheid tonen aan alle pastoors sinds 1834 toen het bisdom Brugge werd opgericht. Zij hebben, en nu nog altijd, veel betekend voor de gemeenschap hier in Oostkamp”, vertelt Dirk Plasschaert.

In het centrum van Oostkamp is er nog veel terug te vinden die zijn oorsprong heeft bij een van de Oostkampse priesters, denken we maar aan de Sint-Pieterschool, het vroegere Sint-Leo college, de gemeentelijke school aan de post maar ook het WZC Sint-Jozef en de vroegere Patria wat nu de raat is geworden. De beide platen hangen rechts ter hoogte van het altaar, in het midden de houtsnede van het laatste avondmaal.

Ter gelegenheid van deze onthulling werd door Dirk Plasschaert ook de brochure ‘Wij Danken’ samengesteld met meer info over de Oostkampse pastoors en medepastoors, maar ook heel wat info over de kerk en de verschillende verwezenlijkingen die gelinkt zijn aan de priesters. (GST)