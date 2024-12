Sint-Jan-Baptistkerk van Helkijn volledig opgeknapt: “Kerk is klaar voor de toekomst”

De binnenkant van de Sint-Jan-Baptistkerk van Helkijn kreeg de afgelopen maanden een volledige opknapbeurt. Het resultaat mag gezien zijn. Op zondag 22 december krijgt de kerk zijn eerste kerstconcert sinds de werken.

Met steun van het gemeentebestuur van Spiere-Helkijn en het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid zijn er de laatste jaren voortdurend herstellingswerken uitgevoerd aan de kerk. De schilderwerken, verlichting en klankinstallatie vormen nu een perfect geheel. De kerk zal kunnen gebruikt worden voor concerten, fuiven, evenementen, dartstornooien, tentoonstellingen,… Wie het wil huren, kan dit bij de cultuurdienst of bij de gemeente aanvragen. “We zijn heel blij met het resultaat”, vertelt Sander Hendrickx van het cultuurcomité. “De kerk is zo voorzien dat ze volledig omkeerbaar is. De infrastructuur is voorzien van het beste licht en geluid. Er hangen momenteel zes grote gordijnen voor de ramen voor de akoestiek en warmte. Dit prachtige resultaat is gerealiseerd door Bekafun, MD interieur en Logitec.”

“De kerk krijgt met deze renovatie een sociaal karakter”, gaat burgemeester Mathias Goos verder. “De kerk is klaar voor de toekomst met respect voor de eucharistie. Ook inwoners uit andere gemeenten zullen ze kunnen huren. Alles is tot in de kleinste puntjes herschilderd. De kerk zal steeds met een zachte achtergrondmuziek toegankelijk zijn overdag. Het is immers een openbaar gebouw waar iedereen welkom is. Voor ieder event is de verlichting met enkele drukken op de knoppen aanpasbaar.”

Kerstconcert

Op zondag 22 december gaat het eerste evenement door in de kerk. “Met de cultuurraad organiseren we elk jaar een kerstconcert”, vertelt Justin Leboeuf. “Via onze dirigent Sander Hendrickx kwamen we bij Johannes Dewilde en BYAC terecht voor ons kerstconcert. BYAC, het Brussels Young Adult Choir, is een amateurkoor van hoog niveau. De volledige organisatie van het koor, van het huren van repetitieruimtes tot het kiezen van een dirigent en het organiseren van concerten, wordt door de zangers zelf ter hand genomen. Tweetalig en samengesteld uit zangers van 25 tot 35 jaar, verkent het koor ‘a cappella’-repertoires van renaissance over romantiek tot hedendaags, en zelfs enkele popcovers passeren de revue. Het enige criterium is dat het koor een connectie maakt met de muziek die ze zingt, of dat nu komt door prachtige harmonieën of grensverleggende uitdaging. BYAC is er van overtuigd dat deze passie het publiek zal bereiken en bekoren.”

Johannes Dewilde

“Johannes is een gepassioneerde koordirigent, musicus en docent, afkomstig uit Gent. Als docent geeft hij les aan de Kunstacademie GO! in Gent in de vakken Koor, Koordirectie en Culturele Muzikale Vorming. Van 2013 tot 2021 was hij verbonden aan de Arteveldehogeschool als docent in de bacheloropleiding Leraar Secundair Muziekonderwijs. Ook heeft hij lesgegeven aan de Universiteit van Oost-Finland (Joensuu). Hij dirigeerde en coachte ook verschillende gerenommeerde (semi-)professionele koren en ensembles. Daarnaast werkt hij als koorcoach en als jurylid voor conservatoria, festivals en wedstrijden. Hij wordt regelmatig ingezet als docent bij diverse dirigeercursussen. Naast het Brussels Young Adult Choir leidt hij momenteel ook het jeugdkoor Panta Rhei, het vrouwenkoor Amaranthe en het vocaal ensemble SAEVUS, waarvan de laatste twee (inter)nationaal onderscheiden werden. Hij is gastdirigent van de Ghent Singers, een professioneel ensemble gevestigd in Gent. Hij dirigeert concerten in binnen- en buitenland. Hij dirigeerde eveneens de openingsceremonie van de World Choir Games in 2021. Bij Musica Eterna Rome ontving hij de dirigentenprijs voor bijzondere prestaties. Bij CantaRode Kerkrade 2019 won hij de prijs voor beste dirigent.”

“We hebben dus voor onze eerste activiteit na de werken meteen een topper binnengehaald. Op woensdag 25 december is er ook de kerstviering met priester Marc Messiaen”, zegt Justin Leboeuf.