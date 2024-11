‘Sacred Masters’-project herwaardeert zeven religieuze plekken in Brugge op een eigentijdse manier

Donderdag is in het Karmelietenklooster in de Ezelstraat in Brugge het relanceproject ‘Sacred Masters’ van Toerisme Vlaanderen gelanceerd. Het project, een vervolg op ‘Sacred Books’, dat twee Brugse bewoonde kloosters ontsluit, koppelt zeven Brugse religieuze plekken aan elkaar via een applicatie die de Vlaamse Meesters in situ ontsluit. Deze app is opgevat als een audiotour.

Projectcoördinator Doenja Van Belleghem: “De koesterkaart is een meertalige folder die een fysieke weergave is van het netwerk en de QR-code bevat om de gratis applicatie te downloaden. De gratis app ‘Sacred Masters’ is viertalig en speelt in op de behoefte om snel en individueel toegang te hebben tot religieus erfgoed.”

Augmented Reality en digitale assistent

Na de taalkeuze kan de bezoeker kiezen voor de versie met AR (Augmented Reality) of voor de versie zonder AR – inhoudelijk is er geen verschil. Daarna kiest hij de locatie waarover hij iets wil weten of waar hij zich bevindt. Want de bezoeker kan de app thuis, op afstand of buiten consulteren. “Voor elke locatie is een personage gecreëerd. Elk personage is verbonden met de plek waarover hij of zij vertelt. Elk personage brengt een levendige en krachtige getuigenis over de plek als religieuze plek en ook over het werk van een Vlaamse Meester op die locatie”, aldus Doenja Van Belleghem.

De applicatie bevat verhalen, beelden en muziek en is heel gebruiksvriendelijk. Onder de informatieknop zitten gegevens over de fysieke toegankelijkheid van de sites, de openingsuren, de vieringen in de kerk en andere verwijzingen.

“In het sas tussen de Karmelietenkerk en het Karmelietenklooster staat een digitale assistent, een toestel met een artificiële kloosterlinge die de bezoeker uitnodigt om vragen te stellen. Via artificiële intelligentie geeft zij in real-time antwoord op die vragen. Ze staat ten dienste van elke passant die ook de koesterkaart kan bekijken en een evenementenkalender kan raadplegen”, geeft Van Belleghem nog mee. (CGRA)