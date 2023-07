Reliekschrijn Sint-Maartenskathedraal in Ieper op Topstukkenlijst van Vlaamse Gemeenschap

Bij het ministerieel besluit van 21 juni 2023 werd een reliekschrijn uit de Sint-Maartenskathedraal in Ieper opgenomen op de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, ook bekend als de Topstukkenlijst.

Het reliekschrijn dateert uit 1625 en bestaat uit verguld koper, zilver en edelstenen. Het is 53 cm hoog, 36,5 cm breed en 25 cm diep. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het zwaar beschadigd. Het opschrift en het wapenschild van de schenker, Antonius De Hennin, bisschop van Ieper van 1613 tot 1626, zijn uitgewist na de restauratie. Dankzij de gedetailleerde inventaris van 1858 kan de historiek van dit schrijn goed gereconstrueerd worden.

Zes heiligen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het zwaar beschadigd. Het schrijn sluit vormelijk aan bij het Sint-Eligiusschrijn dat in 1610-1614 door Jan Crabbe voor Sint-Salvator in Brugge werd vervaardigd. De pilasters in de vorm van een kariatide (vrouwenbeeld als schraagbeeld) zijn typisch voor de Vlaamse renaissance Rijsel. Ze lijken zeer sterk op de kariatiden op de hoeken van de Oude Beurs in Rijsel. Op het schrijn zijn zes heiligen afgebeeld, waaronder de heiligen Maria Magdalena, Aghata van Catania en Judocus van Ponthieu. Het reliekschrijn heeft volgens het ministerieel besluit een bijzondere artistieke waarde: dit criterium duidt op het artistieke belang van het voorwerp in vergelijking met de gekende kunstproductie. De motivatie is gebaseerd op de uniciteit, ijkwaarde en belang voor het collectief geheugen.

Subsidieregeling

Alexander Declercq, voorzitter van de kerkfabriek: “Met deze opname heeft de kerkfabriek als eigenaar enkele verplichtingen, zoals voorafgaande toelating vragen aan het departement voor fysieke ingrepen. We kunnen ook beroep doen op een subsidieregeling voor conservatie of restauratie van het object. Die kans zullen we zeker benutten. Zo is de kroon boven op het schrijn beschadigd, de losgekomen stukken hebben we gelukkig nog.”