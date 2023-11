Paarden en huisdieren krijgen de zegen in Vlissegem

Na de hoogmis van 10 uur vond in Vlissegem weer de jaarlijkse traditionele paardenzegening plaats. Het was de drieëntwintigste editie al. Tientallen paarden, koetsen en kleine huisdieren zorgden opnieuw voor een gezellige drukte in het witte polderdorp.

“Ondanks de regen was er toch nog een mooie opkomst, maar we zien de jongste jaren wel dat onze generatie stilaan afhaakt en niet vervangen wordt. Jonge ruiters zijn meer met de mensport en minder met tradities bezig”, zegt Marlène Van Boekel.

Vierspan

Een vijftiental koetsiers tekende present, waaronder enkele mooie tweespannen en zelfs een vierspan. “Ook uniek, waren de jachthoornspelers op hun boerenpaarden. En het viel daarnaast ook op dat er zeer veel hondjes gezegend moesten worden. Dit jaar meer dan andere jaren”, aldus nog Marlène Van Boekel. Aansluitend werden de ‘vruchten der aarde’ uitgedeeld onder de aanwezigen. (WK)