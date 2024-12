Nieuwsfeit van het jaar: Alveringem heeft voor het eerst geen eigen pastoor

Sinds juni 2024 heeft Alveringem voor het eerst in de geschiedenis geen dorpspastoor meer. En er komen in deze legislatuur nog grotere kerkelijke veranderingen aan, horen we.

De pastorale eenheid Veurne-Alveringem bestond naar verluidt al langer op papier, maar ging op zondag 15 september officieel van start met de komst van de bisschop die in de Sint-Audomaruskerk de mis opdroeg. De bisschop wist dat ongetwijfeld al langer, maar eerder dit jaar liet priester Jan Duijvejonck ook aan zijn parochianen weten dat hij het niet zag zitten om nog voltijds priester-moderator te zijn. Alveringem kwam onder de hoede van priester-moderator Jos Ostyn (66) van Veurne waarbij twee priesters en een hulppriester… 17 parochies bedienen. Jos maakt tegenwoordig voor drie maanden een planning van weekendmissen op.

Tot 1 maart ziet dat schema er als volgt uit: in Alveringem is er de eerste en derde zondag mis om 9.30 uur, in Leisele elke vierde zondag om 9.30 uur, in Stavele de vierde zondag om 11 uur, in Beveren de tweede zondag om 11 uur, Izenberge heeft nog elke zaterdag een mis, in de winter om 17 uur in de kapel en in de zomer om 18 uur in de kerk, Gijverinkhove en Hoogstade hebben maar om de twee maanden een mis, om 11 uur op de eerste zondag. “De nieuwe, grote eenheid is een uitdaging”, reageert priester Jos. “Tegenwoordig gebeurt het dat ik nog enkel thuis kom om te slapen. We evalueren de planning continu. Het zou dus kunnen dat we na 1 maart opnieuw wijzigingen aan het huidige schema moeten aanbrengen.”

Toekomst

Van Martin Vlieghe, de voorzitter van het Centraal Kerkbestuur van Alveringem, horen we dat er in de niet zo verre toekomst nog grote veranderingen op til zijn. “Ik was recent op een vergadering met het bisdom”, zegt Martin. “Alveringem heeft 7 kerken. Het bisdom wil op middellange termijn nog maar een tweetal kerken op Veurns grondgebied en één of twee Alveringemse kerken voor weekendmissen voorbehouden. Zo zitten er dan wellicht opnieuw honderd mensen in de mis in plaats van nu tien of twintig, redeneert men.”

“De andere kerken kunnen dienen voor doopsels, huwelijken en begrafenissen. Cultuur, een evangelische kerk of – in het uiterste geval – de sloophamer behoren eveneens tot de mogelijkheden. Alle kerkfabrieken moeten tegen begin mei een beleidsplan opmaken en indienen bij het Centraal Kerkbestuur. Het is op basis van die gegevens dat het bisdom zal beslissen welke kerk(en) in de toekomst voor weekendmissen worden voorbehouden.” (AB)

