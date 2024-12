N-VA wil dat overheid controleert of Meulebeekse moskee al dan niet buitenlandse steun krijgt

Oppositiepartij N-VA heeft op de gemeenteraad gevraagd of er een controle kan komen om te checken of de Aya Sofia-moskee in de Kasteelstraat geen financiële steun uit het buitenland ontvangt.

De vraag kwam er naar aanleiding van een erkenningsaanvraag voor de geloofsgemeenschap Ayasofya op de gemeenteraad. “We zouden die graag in een amendement toegevoegd zien”, aldus raadslid Benedikt Van Staen. “We stellen die vraag gezien het gebouw gratis ter beschikking wordt gesteld door een binnenlandse organisatie die sterk gelinkt is aan een buitenlandse. Daarom vragen we om te onderzoeken of die banden niet te intens zijn. Het blijft immers verboden om financiële steun uit het buitenland toe te voegen.”

Burgemeester Dirk Verwilst zegt dat die vraag gericht zou moeten worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, maar dat de gemeente dat desgewenst wil doen. “Meer zelfs, dat is vorig jaar al eens gevraagd, na een gelijkaardige vraag”, klinkt het. “Toen is daar een positief advies uit voortgevloeid, dat er dus met andere woorden geen banden met een buitenlandse organisatie zouden zijn.”