Maar één vormeling om kaartjes uit te delen

De vormelingen van Sint-Jozef Arbeider (wijk Driekoningen) hebben in totaal 50 mooie kerstkaartjes gemaakt met de bedoeling die uit te delen aan evenveel bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus. Een warm initiatief van de jeugd naar de ouderen toe. De kaartjes, verschillend van vorm en kleur, waren stuk voor stuk uitingen van creativiteit. Vorige vrijdag werden de vormelingen uitgenodigd om samen met een aantal catechisten de kaartjes in het rusthuis te komen uitdelen en tegelijkertijd een babbeltje te slaan met de bejaarde bewoners. Helaas: er daagde maar één vormeling op, met name Achilles Decock. Hij werd begroet door de catechisten Geert Devidt, Elsie Desmet (tevens schepen van de stad) en Hilde Laethem. “Jammer dat de andere vormelingen het lieten afweten”, zegt Elsie. “Sowieso zijn we samen met Achilles in het woonzorgcentrum op pad gegaan. De bewoners waren heel blij met de kaartjes.” Van links naar rechts Geert, Elsie, Achilles en Hilde. (foto JS)