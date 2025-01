Koptisch-Orthodoxe kerk ingehuldigd in Brugge

In Assebroek bij Brugge werd zaterdagnamiddag de voormalige Sint-Kristoffelkerk ingehuldigd als gebedshuis voor de Koptisch-Orthodoxe christenen in West-Vlaanderen. Het werd een bijzonder levendige viering met naast hoge Koptische geestelijken ook burgemeester Dirk De fauw en bisschop Lode Aerts als eregasten.

Sinds januari vorig jaar organiseert de Koptisch-Orthodoxe Kerk van Vlaanderen-België haar erediensten in West-Vlaanderen in de Kerk van de Heilige Maagd Maria, Sint Jozef, Sint Kristoffel en Sint Mercurius in Assebroek bij Brugge. Een jaar na het in gebruik nemen van de kerk is alles afgewerkt en werd het gebedshuis officieel en feestelijk ingehuldigd. De kerk staat ook bekend als de parochiekerk Sint-Kristoffel en deed jarenlang dienst als een katholiek gebedshuis maar dat is dus niet langer het geval.

Wegens een overtal aan kerkgebouwen door het steeds teruglopend aantal praktiserende katholieken, besloot de kerkfabriek om de kerk niet langer te gebruiken voor de erediensten. De Koptisch-Orthodoxe Kerk, met vooral gelovigen van Egyptische origine, was op zoek naar een geschikte locatie in West-Vlaanderen en nam contact op met de diensten van Brugs Bisschop Lode Aerts die de Koptische christen in contact bracht met de Sint Kristoffelparochie en de kerkfabriek.

Aankoop

Op 6 juli 2023 werd het definitieve aankoopcontract getekend tussen de Koptisch-Orthodoxe Kerk en de Kerkfabriek. Bij de officiële inhuldiging waren hoogwaardigheidsbekleders als Egyptisch ambassadeur Ahmed Abu Zeid, bisschop van de Koptisch Orthodoxe christen in Vlaanderen en Nederland Z.E. Arseny, bisschop van Brugge Lode Aerts en Brugs burgemeester Dirk De fauw aanwezig. De vieringen in de nieuwe Koptisch Orthodoxe kerk worden voorgegaan door priester Moussa Soror.

“Elke zaterdag komen vijftig tot honderd gelovigen, waarvan de meester van Egyptische origine, hier samen om de mis bij te wonen. Ook mensen uit de Eritrese gemeenschap sluiten aan. Naast een kerk in Antwerpen, Hasselt en Leuven is dit al de vierde Koptische kerk in Vlaanderen”, zegt priester Moussa. “We organiseren hier ook een zondagschool waar kinderen leren over hun geloof en er gezongen wordt met het kinder- en jeugdkoor. Nu alle veranderingswerken klaar zijn, met als belangrijkste onderdeel onze prachtige Koptische iconostase (een wand samengeteld met iconen uit de Koptische kerk, red.), vonden we dat het moment gekomen was om onze kerk feestelijk in te huldigen.”

Burgemeester Dirk De fauw zag in de inhuldiging van deze nieuwe kerk een symbool voor hoe Brugge alle gemeenschappen welkom heet en voor de kracht van diversiteit.