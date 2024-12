Kerstmis met baby Ina in de Sint-Walburgakerk in Veurne

Heel wat gelovigen woonden dinsdagavond de Kerstmis bij in de Sint-Walburgakerk in Veurne. Papa Brecht Dewicke en mama Lisa Clauw waren Jozef en Maria en zaten vooraan in de kerk met hun drie maanden oude dochter Nina die de pasgeboren Jezus mocht zijn

In hun tocht door de kerk waren ze reeds door een herbergier wandelen gestuurd omdat er geen plaats meer was in de herberg. Tenslotte kwamen ze aan bij de stal vooraan in de kerk waar ze omringd werden door een groep herders, waaronder hun vijf andere kinderen. Kindje Ina, die tijdens de mis ook nog drie koningen op bezoek kreeg, figureerde braaf als de kleine Jezus. De kleine Ina is de jongste spruit in het gezin Dewicke-Clauw. Ze heeft nog vier zusjes en één broertje, die hun kleine zus met veel liefde omringden als herdertjes. Priester Jos Ostyn was zeer tevreden met de grote groep gelovigen die opnieuw de serene Kerstmis in de Sint-Walburgakerk bijwoonden.

(JT)