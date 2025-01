Kerkgemeenschap klinkt op boodschap van hoop na sfeervolle driekoningenviering

Zaterdag 4 januari stond de eerste misviering in Gijzelbrechtegem van het nieuwe jaar 2025 in het teken van de hoop. De eredienst werd opgeluisterd door het Sint-Stefanuskoor. Tijdens de sfeervolle kerkdienst in de Sint-Mattheuskerk in Gijzelbrechtegem, kwam de diepere betekenis van driekoningen aan bod. “Het is de openbaring van de Heer aan alle volkeren wereldwijd”, legt diaken Jean-Yves Verhaeghe (50) uit. “En 2025 is een jubeljaar voor de Kerk waarin het thema ‘Pelgrims van hoop’ centraal staat. Vanuit het evangelie hoopvol zijn en anderen hoop schenken, is de betrachting.”

Na de viering werd er geklonken op een vredevol 2025. Een aantal aanwezigen stond de krant graag te woord. “We hebben een hoopvolle boodschap van vrede ontvangen”, zegt Vera Lafosse (86) uit Gijzelbrechtegem in naam van de Vincentiusgemeenschap. “Liefde aan de mens”, vult haar man Alex Eggermont (84) aan. “Er moet dringend een oplossing komen voor de oorlogen.” Priester Willy Bonte (81) vult aan dat de NAVO genoodzaakt is om meer geld uit te trekken voor bewapening. “Wie had gedacht dat er nog een oorlog zou uitbreken in Europa”, verwijst hij naar Oekraïne. “Het is het jaar van geloof, hoop en liefde”, vervolg hij. “De hoop is het kleine meisje dat het geloof en de liefde meetrekt.”

Zwart, geel en wit

Deze eerste mis van het nieuwe jaar staat in het teken van de openbaring van de heer aan alle volkeren. “Zwart, wit en geel”, somt priester Willy op. “Het was onder Franciscus van Assisi dat het concept van de kerststal ontstond. Zwarte Noord-Afrikanen, witte Europeanen en gele Aziaten. In het begin werd er enkel gesproken over de wijzen uit het oosten. Daarna werd het de zwarte koning uit Noord-Afrika, de witte uit Europa en de gele uit Azië. Het was nog voor Colombus die al varend via het westen het continent Amerika ontdekte tijdens zijn ontdekkingsreis naar India. een rode driekoning was er dus niet bij”, legt hij uit.

Positiviteit vinden

Kerkganger en vrijwilliger Vincentiusgemeenschap Noël Dewaele (81) uit Vichte stelt dat heel wat mensen niet beseffen hoe gelukkig en bevoorrecht ze zijn om in deze streek te wonen. “Mensen kijken te veel naar het negatieve”, aldus Noël. “De eenvoud zit nochtans in het leven zelf en er is kracht te putten uit samenhorigheid. Het positieve dat uit het negatieve geboren wordt. Een gemeenschap die er is om zorg voor elkaar te dragen. Mijn vrouw overleed vier jaar geleden na een strijd van negen jaar tegen kanker. Ze heeft energie geput uit haar gezin, wat haar extra kracht gaf om haar tijd te rekken die haar gegeven was.” Noël stelt dat het leven ontstaat van kleins af aan rond de leeftijd van zeven jaar. Iedere zeven jaar kom je een nieuw punt tegen. Die weg dien je in te slaan en op je stappen terugkomen heeft geen zin. Je komt altijd iets tegen op je pad en de kunst is om er positiviteit in te vinden.”