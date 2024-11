Kerk organiseert zondag ook in Brugge herdenkingsdag voor slachtoffers van seksueel geweld

De katholieke Kerk organiseert op zondag 17 november in de basiliek van Koekelberg een nationale herdenkingsviering voor slachtoffers van seksueel misbruik. Aartsbisschop Luc Terlinden, voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie, zal er voorgaan in een gebedsviering waarin ook slachtoffers van seksueel misbruik het woord nemen.

Deze samenkomst gebeurt op de vooravond van de werelddag voor de preventie en het herstel van seksuele uitbuiting, misbruik en geweld tegen kinderen.

Ook in de kathedralen van Brugge en Doornik hebben op 17 november gelijkaardige herdenkingsdiensten plaats. In Brugge wordt de dienst voorgegaan door bisschop Lode Aerts. In Doornik onthult bisschop Guy Harpigny aansluitend op de viering een herdenkingssymbool, geschilderd door een slachtoffer van misbruik.