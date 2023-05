Hulde aan vier diamanten Zusters van Liefde: “Stichteres zou trots zijn op jullie”

Op zaterdag 20 mei was het feest bij de zusters van Liefde in Heule naar aanleiding van het diamanten kloosterjubileum van de zusters Erna Delaere, Cecile Lievens, Maria Nuttens en Cecile Taelman, samen goed voor 240 jaar dienstbaarheid op verschillende domeinen, van jeugdzorg en onderwijs tot ziekenzorg. “Stichteres moeder Agatha Lagae zou trots op jullie zijn”, zei schepen Stephanie Demeyer die de jubilarissen namens het stadsbestuur in de bloemen kwam zetten.

De feestviering in Huize Sparrenhof in de Steenstraat begon met een dankviering in de kapel, gevolgd door een receptie en een feestmaaltijd voor een groot gedeelte van de in totaal nog 62 zusters van Liefde, met de 101-jarige zuster Maria Schollier als oudste aanwezige. De congregatie is in 1838 opgericht door Agatha Lagae, dochter van de toenmalige burgemeester van Heule: op de stichtingsdatum 2 juli zal de 185ste verjaardag van de stichting ook worden gevierd.

Schepen Stephanie Demeyer gaf een korte levensschets van de vier jubilerende zusters. Zuster Erna Delaere (83) is in Hulste geboren. Voor ze binnentrad, werkte ze als naaister in de haute couture in Kortrijk. Ze studeerde voor kleuterleidster en daarna werd ze gegradueerde in de orthopedagogie. Ze werkte als opvoedster en lid van het directieteam in Varsenare waar ze in 1999 aan de wieg stond van Huize Agatha, crisisopvang voor jongeren. Ze bleef er actief tot vorig jaar en begin dit jaar is het bijhuis er opgeheven; de zusters waren er in 1894 in Varsenare in het onderwijs begonnen. Zuster Cecile Lievens (87) komt uit Lichtervelde. Zij studeerde in Brugge voor verpleegster-verloskundige, werkte eerst in de (vroegere) kraaminrichting in Varsenare en trok dan in 1969 als missionaris naar Zuid-Afrika waar de zusters van Heule lange tijd actief waren. Ze werkte er als verpleegster, ontfermde zich over ondervoede kinderen en nam nog allerlei andere taken op zich. Na 38 jaar keerde ze terug – voor haar een hele aanpassing – en nu woont ze sinds 2007 in het hoofdklooster in de Mellestraat.

Pensionaat

Zuster Maria Nuttens (86) is een landbouwersdochter uit Passendale. In de voetsporen van haar tante en naamgenote trad ze binnen in Heule. Zij studeerde voor verpleegster en doorkruiste 26 jaar met De Panne als uitvalsbasis de kuststreek om zieken te verzorgen. Daarna keerde ze terug naar Heule, om er vanaf 1998 zieke en zorgbehoevende medezusters bij te staan.

Zuster Cecile Taelman (82) groeide op in Otegem als oudste in een gezin van zes kinderen. Ze liep zelf school in het pensionaat van de zusters van Liefde in Heule waar haar tante Agnes Deweer haar als zuster was voorgegaan. Voor ze zelf intrad, werkte ze eerst als bediende in het ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid in de Loofstraat in Kortrijk. Ze studeerde in Kortrijk aan Ipsoc voor sociaal assistente. Ze werkte in het Centrum voor Gehoorrevalidatie en Logopedie, werd directrice in Home Bethanie in Kortrijk, was medeverantwoordelijke in de vorming van jonge zusters en lokale overste in de communiteit in Heule waar ze sinds 2003 verblijft. (Noël Maes)