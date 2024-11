Herdenking voor vier overleden kloosterzusters

Op woensdag 27 november is het 60 jaar geleden dat vier zusters van Maria tijdens de rebellie in Aba-Congo op gruwelijke wijze werden gemarteld en vermoord.

Eén van de zusters was Irène Coopman uit Ingelmunster. Op die dag zal om 15.30 uur de grote rouwklok van de Sint-Amandskerk worden geluid ter herinnering aan dit vreselijke gebeuren én als eerbetoon aan deze zusters-martelaren, die vanuit hun geloofsideaal hun leven hebben gegeven. In Congo heeft er een driedaagse herdenking plaats. In onze gemeente wordt er op zondag 8 december om 10 uur een herdenkingsviering gehouden in de kerk, gevolgd door een receptie. De organisatie is in handen van de Congregatie Zusters van Maria en de Parochie St.-Amand. Iedereen is welkom.