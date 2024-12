Heb jij Jozef en Maria al gezien?

De WK©G plaatste meerdere kerststallen in de Sint-Andreasparochie. Kleine kerststallen aan de Warande, de Rhillehoeve, de Blankaart, de Ooievaar en de Jonkershovestraat. De grote kerststal kwam er op het marktplein. Er is echter een groot probleem, bemerkten Manno Meyers, Pierre Stevens, Frans Hoornaert, Hubert Sanders en Johan Versteele, de bouwers van de stal. Maria en Jozef ontbreken. Maar geen nood, de WK©G maakte dit jaar ook nieuwe gipsen beelden voor de grote stal. Deze beelden zullen vanaf zondag 15 december in de stal komen. Na de viering in de Sint-Andreaskerk worden de beelden om 10 uur onthuld en biedt de WK©G tevens een drankje aan aan de aanwezigen. Iedereen is er welkom. Een dag later komen de schaapjes dan ook naar de stal. Ondertussen zorgde het Bewonersplatform dankzij de grote kerstballen voor nog extra versiering aan de invalswegen van het Blankaartdorp. Zo wordt Woumen ook dit jaar een echt kerstdorp. (foto SD)