Gezocht: de verhalen achter 3.373 kapelletjes. Bijzonder project bundelt alle gebedsplekjes in (West-)Vlaanderen

Ons Heerens Boompje in Poperinge: “De meidoornhaag hing vroeger vol met kleren, vodden, fopspenen en luiers”

Ons Heerens Boompje is een van de 199 geregistreerde kapelletjes in Poperinge. Voor het ontstaan van de bijzondere kapel moeten we terugkeren naar 1585. “In de bossen ten westen van Poperinge vond men toen een Christusbeeld dat uit lindehout was gesneden”, weet Frans Devos, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Bertinus Poperinge.

“Een Christusbeeld in een koningsmantel, geboeid en met bloedige strepen over het lichaam. Een enorm lelijk beeld eigenlijk. Het beeld werd naar de Sint-Janskerk gebracht, maar daar verdween het. Het beeld werd teruggevonden in een struik, precies waar een kapelletje stond. Dat fenomeen herhaalde zich later nog verschillende keren.”

Tot vandaag is de kapel een plaats waar mensen naartoe gaan als ze problemen hebben en de kapel als laatste redmiddel gebruiken. “De kapel kreeg vroeger ook wel de naam slunsekapelle. De meidoornhaag bij de kapel hing in het verleden vol met kledingstukken, vodden, fopspenen, luiers, zakdoeken… Mensen geloofden dat, als je een kledingstuk van de zieke achterliet in de haag, er genezing zou komen.”

“Je vindt nog restanten van stukken ervan terug. De schors van de zwarte populier die vlak naast de kapel staat, zou dan weer geneeskrachtig zijn”, aldus Frans.

In de kapel zouden ook mirakels gebeuren. “Ik hoorde het verhaal over een vrouw in financiële nood die er zat te bidden. Terwijl ze er zat, kreeg ze een telefoontje dat ervoor zorgde dat al haar zorgen meteen van de baan waren. Er werd toen gesproken van een mirakel, maar of dat ook zo was? Het is volksgeloof. Veel ouderen hechten nu nog belang aan zulke kapelletjes. Jonge mensen zie je er bijna nooit”, zegt Frans.

“Opa’s en oma’s die er een kaarsje komen branden voor een kleinkind in de couveuse, voor kleinkinderen tijdens hun examens, voor zieken… Geregeld komen mensen er nog langs, maar het is geen stormloop meer. Het is een manier van hulp zoeken.” (LBR)