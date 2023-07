Gerestaureerde kloktoren staat terug op historische kloosterkerk in Kortrijk: “Beschermd sinds 1937”

Dinsdagmorgen werd het gerestaureerde klokkentorentje van de historische kloosterkerk van het Augustinessenklooster teruggezet. Met dit minutieuze werk werd Fase I van de restauratie van het klooster afgerond.

Fase I omvatte de restauratie van de buitenschil van het klooster: alle vleugels palend aan de grote binnenkoer van het klooster, inclusief de kerk. Fase I is nu afgerond met het terugplaatsen van het klokkentorentje. “De restauratie van het torentje was aangewezen omwille van ontbrekende of kapotte dakleien en aangetast hout”, duidt schepen van Erfgoed Philippe De Coene (Vooruit).

“De restauratie werd gedaan door Restauratieploeg Actiom & Ion”, verklaart Sander Theys. “We hebben de toren voorzichtig naar beneden gehaald nadat we alle onderdelen nagekeken hadden en genoteerd waar welk onderdeeltje in een ander deeltje paste. Het kapotte hout werd weggehaald en vervangen door stutten en steunen.”

“De toren zelf werd omzwachteld om naar beneden te halen. Het restaureren zelf was minutieus precisiewerk. Bijna alle onderdelen zijn gelinkt aan andere onderdelen: alles moet dus perfect op zijn plaats zitten om te verankeren.” De toren met kruis zal 27 meter hoog zijn. Later worden de leien gelegd. De tweede fase gaat na het bouwverlof van start.

Historisch klooster

De huidige kerk van het klooster gaat terug tot de kapel van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal die in de periode 1709-1743 is heropgebouwd met behoud van enkele oudere onderdelen (noordelijke gevel binnenplein circa 1650 en barokke voorgevel circa 1680). Op de kerk staat een met natuurleien gedekte, octogonaal kloktorentje met galmgaten. De torenklok Augustinus werd gegoten in 1742 en hergoten in 1883, sinds 1951 is de klok elektrisch aangestuurd.

“Met het terugplaatsen van het torentje sluiten we de eerste fase van de werken aan de buitenschil af. Tijdens de eerste fase zijn ook de nodige kleurenstudies uitgevoerd om ramen, beelden, poorten en sjabloneringen terug in de oorspronkelijke kleuren te kunnen herstellen. Na het bouwverlof kunnen we starten met de gevels en daken van de tweede fase: de gebouwen in het verlengde van de kloostertuin”, aldus nog de schepen.

Het einde van de werken is voorzien tegen de zomervakantie van 2024. Het Augustinessenklooster maakte deel uit van het voormalige Onze-Lieve-Vrouwhospitaal en is nu eigendom van het OCMW Kortrijk. Het is een van de oudste gebouwen in Kortrijk. De geschiedenis van de site als een opvangplaats voor zieke en kwetsbare mensen gaat terug tot het begin van de 13de eeuw. Het is beschermd als monument sinds 19 april 1937.