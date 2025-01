Geen zaterdagmissen meer in Lo-Reninge: “Aantal kerkgangers op zaterdagavond is bijzonder laag geworden”

In de vier parochiekerken van Lo-Reninge vinden vanaf dit jaar geen eucharistievieringen meer plaats op zaterdagavond. Alleen op zondagvoormiddag wordt telkens in een andere deelgemeente nog een mis opgedragen.

De beslissing om geen eucharistievieringen meer te houden op zaterdag kwam er na overleg met de plaatselijke pastorale ploegen en het team van de pastorale eenheid. “Daarbij werd met veel factoren rekening gehouden”, zegt Stefaan Pollet, parochie-assistent van de Pastorale Eenheid Sint-Pieter Groot-Diksmuide.

“Een van de grootste redenen is de vaststelling dat de kerkgang op zaterdagavond bijzonder laag is geworden. Het bisdom vroeg ons om via een pastoraal plan na te denken over de toekomst van onze parochies binnen 5 en 10 jaar en daarbij realistisch rekening te houden met onder meer het aantal beschikbare priesters, kerkgangers en parochiale medewerkers. Daarbij werd uitdrukkelijk de vraag gesteld om na te denken over de vermindering en centralisering van het aantal weekendmissen, om te groeien naar een volwaardig knooppunt waarbij de weekendliturgie kan gevierd worden met alles erop en eraan. Om misverstanden te vermijden: het schrappen van weekendmissen betekent niet dat men het kerkgebouw op die plaats wil afstoten.”

Herstructurering nodig

“De organisatie van de kerkgemeenschap en de eucharistievieringen evolueert mee met de huidige tijdsgeest in onze parochies”, zegt schepen Jan Deheegher (Dynamisch), bevoegd voor Kerkfabrieken. “Het aantal kerkgangers op de zaterdag- en zondagvieringen blijft verder afnemen, terwijl het aantal priesters slinkt en zij steeds meer parochies moeten bedienen. Een herstructurering van de eucharistievieringen was dan ook noodzakelijk.”

In maart worden vier kapitteldagen georganiseerd. Tijdens die dagen wil de stad Lo-Reninge samen met de lokale geloofsgemeenschap en het lokaal kerkbestuur het toekomstverhaal voor de vier kerken in Lo-Reninge bepalen.