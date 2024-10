Geen bedevaart naar Oostakker meer

De voettochtbedevaart vanuit Sint-Eloois-Vijve naar Oostakker was een klassieker geworden. Eind mei stapten de organisatoren Frank De Smyter en Christ Vanackere nog met een mooie groep bedevaarders naar Oostakker. Niets liet toen vermoeden dat de 41ste editie ook de laatste zou worden.

Het gerucht deed al even de ronde dat de organisatoren er noodgedwongen moesten mee ophouden en in een officieel bericht bevestigden Frank De Smyter en Christ Vanackere nu ook dat gerucht. “Het nieuws over de stopzetting van onze organisatie zal bij vele als een verrassing aankomen, maar helaas klopt het. Wijzigingen in het bestuursbeleid van onze sponsor Giksmode brachten ons tot deze jammerlijke beslissing”, lieten Frank en Christ ons weten. (IVD)