Edouard Van Maele wordt op 12 januari aangesteld als nieuwe deken

Priester Edouard Van Maele volgt eerwaarde heer Geert Morlion op als deken van Kortrijk en wordt pastoor van Pastorale Eenheid O.L.V. van Groeninge. De plechtige inauguratie heeft plaats op zondag 12 januari om 15 uur in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk.

Dit wordt meegedeeld door Kerk in Kortrijk. Priester Van Maele was tot en met december pastoor in de Sint-Amanduskerk in Beernem. De nieuwe Kortrijkse deken is geboren op 29 februari 1972 en trok na zijn middelbaar naar het Grootseminarie in Brugge voor de priesteropleiding. Op 30 juni 1996 werd hij tot priester gewijd. Hij was medepastoor in Sint-Pieters Brugge, pastoor in Ruddervoorde en pastoor in Beernem.

Geert Morlion werd benoemd tot rector van het Belgisch College in Rome. (Peter Van Herzeele)