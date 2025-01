Edouard Van Maele ingehuldigd als nieuwe deken van Kortrijk

Zondag had in een bomvolle Sint-Maartenskerk de inauguratie plaats van priester Edouard Van Maele als deken van Kortrijk en pastoor van de Pastorale Eenheid O.L.V. van Groeninge. Hij volgt eerwaarde heer Geert Morlion op die benoemd werd tot rector van het Belgisch College in Rome. De inhuldigingsplechtigheid duurde 2 uur.

De serene inhuldigingsplechtigheid met een 10-tal celebranten ging gepaard met zang, teksten en orgelmuziek en enkele toespraken. Daaruit bleek dat Edouard Van Maele zin heeft voor humor en niet bang is een kwinkslag te debiteren. “Dienstbaarheid voor de mensen is voor mij een leidraad. Mijn bedoeling is ook zoveel mogelijk mensen leren kennen en hier zijn er een pak.” Een groep prominenten tekende present: Stefaan Declerck, Jean baron de Bethune en leden van het college met Ruth Vandenberghe, Wout Maddens, Trui Steenhoudt, Felix Declerck en Hannelore Vanhoenacker. Er was ook een afvaardiging van Malta en andere geloofsgemeenschappen wat de nieuwe deken zeer tevreden maakte.

Priester Van Maele was tot en met december pastoor in de Sint-Amanduskerk in Beernem. De nieuwe Kortrijkse deken is geboren op 29 februari 1972 en trok na zijn middelbaar naar het Grootseminarie in Brugge voor de priesteropleiding. Op 30 juni 1996 werd hij tot priester gewijd. Hij was vijf jaar medepastoor in Sint-Pieters Brugge, acht jaar pastoor in Ruddervoorde en in 2009 pastoor in Beernem. “Voor mij is het innerlijk leven verzorgen fundamenteel. Stilte, gebed en eucharistie zijn daarin voor mij essentieel”, vertelt deken Van Maele, die ook geïnspireerd wordt door muziek. “Een cantate van Bach of het mooie Gregoriaans zijn een echte verademing. Lectuur is een andere passie. Een van mijn favoriete auteurs is Marguerite Yourcenar: wat een rijke taal én wat een grote kennis van de menselijke complexiteit heeft deze vrouw!”, zegt hij in Kerk en Leven. Van waar zijn priesterroeping? “Thuis was ‘het geloof’ niet zo aanwezig, maar na mijn eerste communie wilde ik misdienaar worden en daar ontstond het verlangen om priester te worden.” Ook vriendschap is voor de deken belangrijk. “Al meer dan 25 jaar komen we elke maand met enkele priesters samen. Het zijn ‘broers’ geworden. Op elke parochie waar ik was zijn er ook vrienden: een groot geschenk.”