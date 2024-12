Dominique Mathieu benoemd tot kardinaal

Zondag 8 december was een bijzonder heuglijke dag voor Dominique Mathieu (61) en voor Damme. In het Vaticaan in Rome werd de man door de paus namelijk officieel benoemd tot kardinaal. Deze benoeming heeft onder meer tot gevolg dat Dominique Mathieu deel uitmaakt van het conclaaf als er een nieuwe paus moet worden gekozen. De nieuwe kardinaal beleefde een deel van zijn jeugd in Damme, de stad waar zijn vader nog altijd woont en waar hij in 1989 in de O. L. V.-kerk tot priester werd gewijd. In 2021 werd hij door paus Franciscus benoemd tot aartsbisschop van Teheran-Ispahan. Dams burgemeester Joachim Coens en pastoor Pradip Smagge trokken mee naar Rome om het heuglijke moment mee te maken. (PDV/foto PDV)