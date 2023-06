Dominique (69) en Werner (75) herstellen verloederde kapel in Rollegem, “Doe eens iets zelf”

Dominique en Werner restaureerden een vervallen kapel in Rollegem, zonder vergunning of subsidies. Ze willen dat de kapel mensen kan samenbrengen.

In 1835 bouwde de landbouwer Petrus Ingelbrecht een kapel in wat nu de Bellegemseweg is. Jaren later, tijdens de wereldoorlogen, was het een herkenningspunt voor de soldaten. De kapel staat dan ook aangeduid op enkele oorlogskaarten. In 2004 werd de kapel ten slotte een beschermd monument, en toch leek er de laatste jaren weinig aandacht te gaan naar de bidplaats.

Dominique Vandecasteele (69) en Werner Debels (75) restaureerden de kapel dan maar op eigen initiatief. “Iedereen hier betreurde de staat van de kapel. Ik dacht: “In plaats van te klagen, is het beter om eens iets zelf te doen.” We hebben geen vergunning of subsidies aangevraagd en zijn gewoon aan het werk gegaan.”

“Ik ben 69 en ben dus van een generatie die nog face-to-face met de mensen omgaat. Tegenwoordig gebeurt dat toch steeds minder. Ik wil dat de vernieuwde kapel een ontmoetingsplaats kan zijn voor de mensen in de buurt.” Het mag duidelijk zijn. Dominique Vandecasteele is een vrouw met een mening.

Wereldrecord gehaakte kerstboom

De kapster verhuisde in 1973 van Geluwe naar Rollegem en voelde zich snel thuis in haar nieuwe dorp. Ze is er erg sociaal actief: “Ik heb al verschillende acties op poten gezet. Zo probeerde ik ooit om het wereldrecord van de grootste gehaakte kerstboom te verslaan. Ik kreeg van overal gehaakte stukken opgestuurd om ze in de kerstboom te verwerken. Het eindresultaat mocht er zijn. In het centrum van Rollegem stond een kolos van een kerstboom. Het wereldrecord hadden we jammer genoeg niet te pakken, want ik heb dat niet officieel laten opmeten.”

Wie in Rollegem woont, kent Dominique. Ze kwam in 2018 op voor Lijst Burgemeester en behaalde zo 1151 voorkeursstemmen. Haar partij, die deel uitmaakt van het Kortrijkse stadsbestuur, kan volgens haar wat meer doen voor Rollegem. “Wij verwachten geen grootse projecten. Als er eens gezorgd kan worden voor een beter onderhoud van de voetpaden, zou ik al heel blij zijn,” zegt Vandecasteele.

Tijdens een korte wandeling naar de kapel in de Bellegemseweg, op een boogscheut van haar woning, spreekt ze zowat iedereen aan die ze tegenkomt. Ze verklaart waarom ze die “kleine babbeltjes” aangaat: “Mensen samenbrengen, praten met elkaar, een moment kunnen delen. Dat is waarvoor we leven. Ik heb de kapel volledig opgeknapt omdat ik wil dat het een ontmoetingsplaats wordt. Mijn man Werner zal er nog een bank plaatsen zodat men er ook kan zitten.”

Handige Harry

“Ik ben zelf geen zo’n babbelaar,” lacht Werner Debels (75). “Dominique vroeg me of ik wilde meehelpen aan de kapel en ik twijfelde niet. Ik ben zelf altijd timmerman geweest, dus ik kan wel wat met mijn handen werken. Vraag me wel niet om iets te tekenen, daar bak ik niets van. Ik begin gewoon te werken en zie op het einde wel wat ervan gekomen is. Een vriend van me metste, ik heb de buitenkant een nieuwe laag verf gegeven en Dominique keek voor het gehaakte dak.”

Dominique vult aan: “Dat dak is gemaakt van de stukjes haakwerk die we over hadden van de kerstboomactie. Ons huis lag vol met haakwerk eens de kerstboom was weg gehaald. We verkochten het grootste deel online als dekens, hoeslakens of kussenslopen en konden uiteindelijk zo’n 4000 euro binnenhalen. We hebben alles gegeven aan twee organisaties in de buurt. Een deeltje van dat haakwerk hebben we nu dus ook kunnen gebruiken voor de kapel. Het grootste deel van het renovatiemateriaal is eigenlijk gerief dat een tweede leven heeft gekregen. We hebben enkel moeten betalen voor de verf en het cement. Let op! In totaal heeft Werner hier wel een volledige week aan gewerkt.”