Gele herenhuis met blauwe deur in Reningelst van Marjolein bestaat 100 jaar: “Een zalig, inspirerende plek”

InEen viert volgende week feest, het huis op Pastoorstraat 1 met blauwe deur wordt namelijk 100 jaar. Klandestien en Vos&Wezel verzorgen optredens om die verjaardag in de kijker te zetten.

“Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten Arthur, Cyriel en Camille Six met de familie vanuit Loker naar Courseulles (Frankrijk). Na de Eerste Wereldoorlog kwamen de drie broers terug naar België en namen hun intrek in het huis van hun grootouders in de Pastoorstraat 13”, vertelt Marjolein Six (38).

Herenhuis

Zelf groeide ze op in de Pastoorstraat 15. Haar ouders Jos Six en Moniek Desmet baten er De Groenselpoorte uit. Ze is ook één van de drijvende krachten achter vzw De Weij. De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia.

(Lees verder onder de foto.)

De gevel van de Pastoorstraat 1 is dit jaar 100 jaar oud. Een beeld van het doprsbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog. © gf

“In 1919 kochten de broers het huis van Adèle Lucien, zij was gevlucht naar Brussel en plande niet terug te komen naar Reningelst. Het vernielde huis werd volledig gesloopt en de huidige woning werd gebouwd. In 1924 was het huis volledig klaar en verhuisden de broers met familie naar nummer 1.” In 2021 nam Marjolein naar intrek in Pastoorstraat 1, gele herenhuis van haar grootouders. In haar woning nodigde ze al tal van creatievelingen uit om er hun producten voor te stellen. Zo was er de pop-up shop InEen. “Momenteel gebruikt Causette (causale voetreflexologie met Martine Desmet) er een ruimte en tijdens het schooljaar geeft An Guillemont er ook les reading-healing. Nu en dan geeft Eva van Eden-Lab er ook een leuke workshop”, aldus Marjolein. “Ik nam er zelf mijn intrek in het huis omdat ik het een zalig inspirerende plek vind. Het is een plek met veel potentieel en we zien wel wat de toekomst brengt.”

Kleinkunst

“Omdat elke gelegenheid en zeker al een 100-jarige verjaardag, goed is voor een feestje, komt Klandestien op woensdag 26 juli om 19.30 uur optreden. Klandestien bestaat uit Annemie Ponseele, Katrien Vandenberghe, Tine Claeys en Sylvie De Baets. De vier dames zingen vol passie meerstemmig en het repertoire bestaat uit Scandinavische muziek, maar ook Grieks, Pools, Engels, Ijslands en Georgisch schuwen hen niet”, aldus Marjolein.

“Op vrijdag 28 juli om 20 uur sluiten we de week af met een optreden van Vos & Wezel. De heren komen in hun nieuwe setting met een derde man. Johan Lemenu komt als derde man en speelt bas. Ze brengen een mix van eigen kleinkunst en covers; puur en eerlijk.”

Tickets per optreden aan 15 euro/persoon. “Bij goed weer zitten we in de tuin en anders is het binnen. Vennoten van Dhage betalen 10 euro per persoon. Betalen gebeurt aan de deur.” Inschrijven gebeurt per e-mail: in.een@outlook.com. Beide optredens worden georganiseerd ten voordele van vzw De Weij.