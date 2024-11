Gele doos geïntroduceerd in assistentiewoningen

Het Jabbeekse gemeentebestuur besliste recent om de gele doos te introduceren in de verschillende assistentiewoningen (24) van de gemeente, waaronder residentie De Zilverlinde, wzc Christophe en residentie Stuyvenberg. De gele doos is een herkenbare gele bewaardoos voor cruciale persoons-, contact-, en medische gegevens. Je bewaart ze in de koelkastdeur omdat dit een gemakkelijk vindbare plaats is voor hulpdiensten. Wanneer ouderen in nood verkeren of vermist zijn, vinden brandweer, hulpverleners en politie sneller de nodige informatie. De doos kan levens redden. (PA/foto Davy Coghe)