Geldautomaat in Koolskamp verhuist van Dorpsplein naar Tieltestraat

Het financiële hart van Koolskamp verhuist volgende week naar de Tieltsestraat.

Alduva (met de bank Crelan, red.) verlaat het Dorpsplein om een gloednieuw kantoor in te nemen waar vroeger de woning ‘Devriese’ stond. Dit weekend kunnen de laatste verrichtingen aan de automaat aan het Dorpsplein gebeuren. Het einde van een lokaal financieel hoofdstuk.

Maar in tegenstelling tot andere gemeenten blijft het dorp niet zonder geldautomaat zitten. Maandag aanstaande zijn er verhuiswerkzaamheden en op woensdag wordt de nieuwe automaat in de Tieltsestraat in gebruik genomen. Het kantoor wordt maandag in de puntjes ingericht en is dan ook gesloten. Voor wie het nodig is, kan wel terecht in het Crelan kantoor van Ivo Roels in de Meulebeekstraat in Ardooie, nabij het kerkhof.