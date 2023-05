Geen witte schorten meer bij personeel van Mintus Brugge, wel kleurrijke arbeidskledij

Weg met witte en andere schorten: dat is de filosofie achter de nieuwe arbeidskledij in de woonzorgcentra van Mintus. In samenspraak met het personeel werden nieuwe outfits voor de medewerkers ontwikkeld in een waaier van kleuren. De arbeidskledij werd op 9 mei officieel voorgesteld in WZC Ter Potterie, in hartje Brugge.

Medewerkers van de Mintus-woonzorgcentra zien er voortaan een tikje anders uit, in de arbeidskledij met de kleur van hun eigen keuze. Het nieuwe kledingdesign sluit aan bij het huiselijke karakter dat de WZC’s van Mintus het hele jaar door promoten. Het project rond de creatie van de nieuwe outfits werd in 2021 opgestart.

Slogan

Volgens Frank Debaere, adviseur seniorenzorg Mintus is ‘Maak van Mintus ook joentus’ dé huidige slogan van deze organisatie: “Met die slogan motiveren we niet alleen mensen om te kandideren voor zorgjobs en andere functies bij Mintus. We onderstrepen ook dat we elke dag investeren in kwalitatieve en betaalbare zorg, binnen een huiselijke context. De zeven woonzorgcentra van Mintus vormen daar geen uitzondering op.”

“Wie huiselijk zegt, zegt comfortabel, gebruiksvriendelijk, stijlvol. En duurzaam, als het even kan. De nieuwe arbeidskledij van de medewerkers in de WZC’s voldoet aan al die vereisten en maakt dat ‘de witte en andere schorten’ op korte termijn uit de zorgvoorzieningen verdwijnen.”

Groepsgevoel

Mintus-voorzitter Pablo Annys wil met de nieuwe arbeidskledij het groepsgevoel onder de mensen versterken en de tussenschotten tussen functies weghalen: “Medewerkers mochten mee beslissen over de stijl, het comfort bij het dragen, de duurzaamheid van de materialen. Het resultaat zijn broeken en polo’s met een eigentijdse look geworden. De broeken hebben een jeanskleur, de polo’s zijn beschikbaar in maar liefst 18 kleuren. Een heuptasje voor klein werkmateriaal maakt het helemaal af. Zo krijgen de medewerkers en bewoners een echt thuisgevoel en zo geven we de zorgvoorzieningen extra kleur. Ook dat is ‘zorg met een plus’.”

“De nieuwe arbeidskledij in alle Mintus-WZC’s is ontwikkeld voor intensief gebruik en moet wasvriendelijk zijn. Om elke medewerker een ‘authentiek’ gevoel te geven, wordt de kledij gepersonaliseerd, in combinatie met een logo van Mintus. Wasserij CLOVA testte de outfits alvast op kwaliteit en onderhoudsgemak, met succes. De nieuwe kledinglijn luidt het definitieve einde in van de ‘traditionele’ zorgoutfits die sinds 2015 te zien waren in de woonzorgcentra”, aldus Pablo Annys.