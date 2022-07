Geen sterke drank meer tijdens Stadsfestival Harelbeke: “Voor veiligheid van iedereen”

Tijdens de braderie van het Stadsfestival Harelbeke van 16-18 september mag er geen sterke drank meer geschonken worden. “Het gaat vooral over wodka en gin”, aldus schepen van Feestelijkheden en Evenementen Dominique Windels (Vooruit).

Tijdens de drukbezochte tweedaagse braderie van het vroegere Harelbeke Feest, nu Stadsfestival Harelbeke, mag er geen sterke drank meer geschonken worden. Dat besliste het stadsbestuur. “Vorig jaar ging het er soms een beetje te bont aan toe, waarbij een drietal bezoekers afgevoerd moesten worden naar het ziekenhuis. Er waren ook problemen met andere jongeren en bij enkele standjes was er ook sprake van alcoholmisbruik”, zegt schepen Dominique Windels.

“Om dit in de toekomst te voorkomen hebben we een restrictie ingesteld: je kan geen sterke dranken meer drinken aan de braderiestandjes. Het gaat vooral over gin en wodka. Het is geen populaire maatregel, dat weet ik ook wel, maar het is voor de veiligheid van iedereen. Zelf vind ik het jammer om in samenspraak met de veiligheidsdiensten deze spijtige beslissing te moeten nemen na de perikelen van vorig jaar. Let wel: we gaan niet alles verbieden, hoor. De horecazaken met een vergunning kunnen wel sterke drank schenken en zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele misbruiken. De kraampjes mogen wel bieren, wijnen en cava verkopen. Ik hoop dan ook dat we gewoon terug kunnen genieten van een leuke kermis. Er is veel sympathie voor de verenigingen: zij maken mee de braderie groot.”

Ondersteuning

Nog op de gemeenteraad diende Dominique Windels een voorstel in: de stad laten instappen in Unisono, een platform van Sabam, PlayRight en SIMIM. “Daarmee wordt via één licentie het gebruik van muziek, theater- en audiovisuele werken snel en eenvoudig op één centrale plaats en met één betaling geregeld”, aldus de schepen.

“Dit betekent dat er nu slechts één aanvraag nodig is voor Sabam én de billijke vergoeding. De organisator moet wel die aanvraag indienen. In de bestaande regeling betaalt de stad Sabam voor de eigen activiteiten en de activiteiten die georganiseerd worden door de erkende feest- en wijkfeestcomités plus alle activiteiten die georganiseerd worden in het kader van de kermissen. Nu neemt de stad ook de billijke vergoeding voor haar rekening. Het college heeft dit unaniem goedgekeurd. Dit heeft enkele voordelen: organisatoren worden nog beter ondersteund na een moeilijke periode. Deze ingreep zorgt niet enkel voor een grotere financiële draagkracht, maar zorgt ook voor het verminderen van de administratieve lasten bij de organisator”, besluit Windels.