Geen reddingshelikopter beschikbaar aan onze kust? “Paniek is niet nodig”

Uit navraag van federaal volksvertegenwoordiger Jasper Pillen (Open VLD) blijkt dat geen enkele reddingshelikopter momenteel beschikbaar is voor een eventuele reddingsactie aan zee.

“Ik pleit al jaren voor meer reddingshelikopters”, klinkt het bij volksvertegenwoordiger Jasper Pillen (Open VLD). “Dat die nodig zijn, blijkt ook nu. Uit navraag bij minister van Defensie Ludivine Dedonder blijkt dat geen enkele van de vier reddingshelikopters beschikbaar is momenteel. Eentje staat vast op een fregat, en de andere drie staan aan de grond wegens een uitgebreid onderhoud of technische stoornissen. Uiteraard moet dat opgevolgd worden, want we kunnen het niet permitteren om defecte heli’s de lucht in de sturen. Maar hoe lang ze aan de grond blijven staan, is niet duidelijk.”

Afspraken met buurlanden

Dat betekent dus dat er bij een reddingsactie aan zee geen NH-90 beschikbaar is. “Gelukkig kunnen we rekenen op de buurlanden, met wie we goeie afspraken hebben. Naargelang de plaats van de gevraagde actie, kunnen die bijspringen. Ze zijn zo professioneel dat ze de situatie constant mee opvolgen, dus het is niet zo dat er levens in gevaar dreigen te komen. Paniek is dus niet nodig. Bovendien is er licht aan het einde van de tunnel. Volgend jaar is er de aanbesteding voor vier nieuwe reddingshelikopters. Wellicht zal het om goedkopere modellen gaan die een search & rescue kunnen uitvoeren, want de NH-90 heeft eigenlijk in de eerste plaats andere maritieme kerntaken.”

Voor de vier nieuwe helikopters wordt een budget van 181 miljoen uitgetrokken.