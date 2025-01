Geen Levensloop Brugge in 2025: te klein team voor organisatie

Levensloop Brugge wordt in 2025 geschrapt. Dat meldt het comité dat deze jaarlijkse loopwedstrijd voor het goede doel organiseert.

Sarah De Jaegere van de Stichting Tegen Kanker, de vzw waar de opbrengst van Levensloop naartoe gaat, meldt het nieuws. Ze stelt dat de draagkracht van het organisatiecomité te klein is om dit prachtige evenement te blijven organiseren en het in de toekomst nog te laten groeien.

Dalende resultaten

“De dalende resultaten van de afgelopen jaren en de steeds grotere inspanning die het vraagt van een te klein team, hebben ons tot deze moeilijke beslissing gebracht. We slaan in 2025 een editie over waarbij we het organisatiecomité versterken in de breedte zodat we nog in 2025 kunnen starten met een vernieuwd organisatiecomité aan de voorbereiding van Levensloop 2026 in Brugge!”, luidt de boodschap.

Wat het comité van Levensloop Brugge wel doet in 2025, is een speciale ‘Vechtersactiviteit’ organiseren: “Onze Vechters, verdienen het om in de bloemetjes gezet te worden, en dat willen we met veel warmte en dankbaarheid blijven doen. Daarnaast blijft onze teller geopend, zodat deelnemers of teamkapiteins de kans hebben om een eigen activiteit te registreren en fondsen in te zamelen. 2025 mag dan een jaar van herbronning zijn, het wordt zeker geen verloren jaar.”

Oproep

Het comité doet een oproep om de juiste mensen te vinden: “Samen kunnen we het verschil blijven maken. We zijn op zoek naar mensen met een purperen hart om ons organiserend team te versterken voor animatie, communicatie, catering, teams, logistiek, promo en sponsoring.”

“Ook wie een kleiner engagement wil opnemen, is meer dan welkom. Samen kunnen we het verschil blijven maken. Heb je interesse, of ken je iemand die onze missie deelt, neem dan contact op met Sarah via sdejaegere@kanker.be.”