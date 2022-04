Geen eerherstel voor heks Lievine die stierf in 1605: “Andere zwarte katten te geselen”

Het stadsbestuur is niet van plan om een onderzoek in te stellen naar de veroordeling van een heks in 1605. Eerherstel komt er ook niet, maar Oostende overweegt wel om op cultureel vlak aandacht te besteden aan heksen.

Gemeenteraadslid Vanessa Vens (Vooruit) interpelleerde over een proces uit 1605 waarna ‘heks’ Lievine Inghelberts ter dood werd gebracht na een vonnis van de burgemeester en schepenen van Oostende. Vens vroeg een onderzoek, historische rechtzetting, dat de stad afstand zou nemen, een erkenning dat mensen geen ‘heksen’ konden zijn en een eigentijdse kadering van het feit. De zaak werd door het schepencollege vorige vrijdag besproken.

Niet meer te onderzoeken

Cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V) en bevoegd voor erfgoed, mocht de boodschap brengen : “Om het in heksentermen te zeggen : we hebben op dit ogenblik wel andere zwarte katten te geselen. Denk maar aan de covid, de Oekraïne-oorlog, de energieprijzen en stijgende loonlast. We moeten ons op andere zaken concentreren.”

“Het klopt wel dat in de jaren 1600 en vroeger vrouwen die buiten de lijntjes kleurden zeer hard werden aangepakt. Uiteraard keuren we dat af. De heksenvervolging was wreed en de overheid was daarvoor deels verantwoordelijk. Maar dit is een heel specifiek dossier uit 1605. Niemand weet wat er juist gebeurd is, de aanklacht is niet helemaal duidelijk en wellicht niet helemaal onderzocht. Maar die is ook op dit moment niet meer te onderzoeken en trouwens arbeidsintensief.”

Beter toekomstgericht denken

“Met eerherstel of afstand nemen, lossen we de problemen niet op”, aldus Plasschaert. “Het is veel beter om actie te ondernemen om de achteruitstelling van de vrouw tegen te gaan en toekomstgericht te denken. We zetten met dit stadsbestuur al in op het project intra-familiaal geweld en we werken met een aanpak voor ééoudergezinnen, toch ook vaak vrouwen. We zetten ook stappen voor vrouwen met een migratieachtergrond.”

De cultuurschepen sluit niet uit dat er iets gebeurt rond heksen : “We kunnen misschien met de heemkundige kring of met de cultuurdienst kijken om het verhaal van heksen te vertellen in een ruimer geheel. Het gaat niet enkel over vrouwen, maar ook over godsdienstoorlog en andere maatschappelijke zaken.”