Geboren in 1971? Het stond in de krant

Wie 50 jaar jong werd in 2021 kan van bestuurslid Geert Vermeulen van Ten Mandere een pdf krijgen van de burgerlijke stand, die in 1971 in zowel De Weekbode Izegem als Het Wekelijks Nieuws editie De Mandel gepubliceerd werden. “Geen groot nieuws, wel een leuk ‘hebbeding’ voor de betrokkenen”, zegt Geert.

“Ten Mandere heeft alle verschenen burgerlijke standen met de geboorten uit geboortejaar1971 in Izegem in beide weekbladen opgezocht”, vervolgt Geert. “Ik vond de aankondigingen van zowat 326 Izegemnaren. “Wat zouden we daar nu een keer kunnen mee doen, dacht onze redactie. En ja, waarom niet een uittreksel van die aankondigingen in pdf-formaat aan de betrokken 50-jarigen bezorgen, tenminste als ze er zelf om vragen. Omwille van de privacy konden we immers geen lijst met die namen publiceren. Ten Mandere plaatste wel een bericht op haar Facebookpagina en ook in de nieuwsbrief, die sinds de coronaperiode bij de Ten Mandere-nummers steekt. Die nieuwsbrief stak in periodiek nummer 3 van de 61ste jaargang.”

Hoera…

Ondertussen reageerden al een 20-tal 50-jarigen op dat bericht, vroegen en kregen allemaal een kopie van ‘hun’ verschenen burgerlijke stand. Op een blad staat bovenaan ‘Het Gebeurde in 1971’ (de naam van de tentoonstelling die nog tot 15 januari 2022 in het stadhuis loopt) en daaronder ‘Hoera! Het is een meisje (of een jongen) met de naam van de 50-jarige. Toch een mooi aandenken, vinden wij.”

Verrassingen

Geert zegt dat het alleen gaat om de mensen die in de burgerlijke stand van Izegem aangegeven werden. “50-jarigen die in een andere stad of gemeente werden aangegeven staan uiteraard niet in die uittreksels. Wie nu de laatste week van december 1971 zijn 50ste verjaardag vierde, stond wel in De Weekbode en Het Wekelijks Nieuws van begin 1972. Die jarigen moeten dus nog een beetje geduld hebben.”

“Dit neveninitiatief van de heemkundige kring zorgt soms ook voor verrassingen. Zo zijn er van dat geboortejaar 1971 een meisje en een jongen, die in dezelfde week in de burgerlijke stand van De Weekbode en Het Wekelijks Nieuws stonden, later een koppel geworden. Ook hier mogen we de namen omwille van de privacy niet kenbaar maken.” (IB)