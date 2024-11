Geboortejaar ‘79 viert class of ‘97

Onlangs vierden enkele oud-leerlingen van IHKA hun 45ste verjaardag met een reünie op school. Het weerzien ging van start met een rondleiding in de schoolgebouwen van het Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie. Een enthousiast weerzien met leerkracht Patrick Lecointre zorgde voor het oprakelen van leuke anekdotes en spontane vertellingen uit lang vervlogen tijden.

Zuster Gemma

Meneer Lecointre nam de rondleiding voor zijn rekening en loodste zijn oud-leerlingen van herkenbare ruimtes naar nieuwe klaslokalen. Ook aan de 94-jarige zuster Gemma werd een bezoekje gebracht. Terwijl er genoten werd van een hapje en een drankje, werden verhalen uitgewisseld, maakten partners kennis met elkaar en kwamen herinneringen boven. Class of ‘97 ging de geschiedenisboeken van de school in omwille van verschillende acties die de kranten haalden. Zo was er het incident met de flippo’s, het leeglopen van de studiezaal voor de protestmars in de zaak Connerotte en de mini-onderneming die een recordbedrag binnenhaalde. (RV/foto JM)