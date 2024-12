Geboortebos breidt opnieuw uit

De gemeente en de Gezinsbonden van Pittem en Egem verwelkomden onlangs alle ouders en hun kinderen die geboren zijn tussen 1 september 2023 en 31 augustus 2024 aan de jeugdlokalen in de Egemstraat voor de jaarlijkse aanplant van het geboortebos. Deze locatie werd gekozen op vraag van de jeugdbewegingen, om zo een visuele afscherming te creëren tussen de speelterreinen en de omliggende woningen. In totaal werden het voorbije jaar 69 nieuwe inwoners geboren. Voor de aanplant van dit jaar werd geopteerd voor een mix van 80 inheemse, bloeiende struiken. Voor de geboortebomen werd gekozen voor lijsterbes, wilde appel en wilde peer. Na afloop was nog een drankje voorzien en mochten alle ouders nog een lijsterbes meenemen naar huis. (JG/foto Jan)