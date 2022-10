Gebakkelei over cruisetoeristen tijdens Brugse gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad bleek duidelijk dat het Brugs stadsbestuur niet op één lijn zit op het vlak van het cruisetoerisme. Schepen Mieke Hoste (Vooruit) wil hen extra belasten, raadslid Jean-Marie De Plancke (Open VLD) vindt dit een fout signaal. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) moest bemiddelen: “We mogen het kind met het badwater niet weggooien!”

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) uitte kritiek op toerismeschepen Mieke Hoste (Vooruit), omdat ze een aantal zaken lanceerde, zonder overleg met haar collega’s binnen het Brugs stadsbestuur: “U pleit voor een beperking van het aantal cruisetoeristen en bussen met dagjesmensen, u denkt zelfs na over het heffen van een taks. Dat lijkt mij een fraai staaltje van aankondigingspolitiek.”

Havenrechten

Ook raadslid Karen Robert (Groen) pleitte voor een extra taks op cruisetoeristen, omdat ze weinig meerwaarde bieden. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gebeurt dit al: “De havenrechten zullen verhogen. Dat is de prijs die elke passagier moet betalen bij het op- en afstappen. Overigens levert mede hierdoor de Port of Antwerp-Bruges onze stadskas jaarlijks 6 miljoen euro aan dividenten op.”

Nele Caus (N-VA) hekelde het feit dat Mieke Hoste (Vooruit), net nu het toerisme na corona zich langzamerhand aan het herstellen is, overweegt om extra belastingen te heffen: “U geeft de indruk dat Brugge hele dagen overspoeld wordt door bustoeristen. Dat is de werkelijkheid niet. Niemand wenst scenario’s zoals in Venetië en Barcelona. Enkel in de Blinde Ezelstraat en de Katelijnestraat is het soms op de koppen lopen. Maar Brugge kreunt en kraakt niet onder het massatoerisme. Ook de dagjestoerist mag gekoesterd worden, zodat die de verblijfdtoerist van de toekomst wordt.”

Iedereen welkom?

Voor Sandrine De Crom (Open VLD) blijft iedereen welkom in Brugge. Volgens schepen Mieke Hoste (Vooruit) is cruisetoersme een vorm van ‘excursionisme’: “Toeristen die elders logeren komen voor een korte trip naar Brugge. zij vormen 10 procent van de bezoekeds, we treffen hen op hetzelfde moment op dezelfde plaatsen. Diecdrukte heeft nadleige invloed op de leefkwaliteit van de Brugelingen en op de belevingskwaliteit van de andere toeristen.”

“29 procent van de dagtoeristen en 36 procent van de verblijfstoeristen vinden bepalde plekken te druk. 48 procent van de Bruggelignen vinden dat dardoor hun comfort beperkt wordt. Uit een enquête vorig jaar blijkt dat 57 procent van de Bruggelignen wenst dat het aantal crsietoeristen bedperkt wordt. Er zijn al maatregelen: er mogen maximaal twee cruiseschepen per dag in Zeebrugge aanmeren en maximaal 5.000 cruisetoeristen per dag Brugge bezoeken.”

Memorandum

“Ik pleit voor een Memorandum of Understanding, zoals in Dubrovnik, om het cruisetoerisme nog beter te spreiden en te koppelen aan duurzaamheid. Ze slapen en eten aan boord, kopen enkel iets in typisch toeristische winkels. De maatschappelijke kost is hoger, we willen onderzoeken hoe we deze vorm van toerisme kunnen belasten en we kunnen dan ter compensatie andere ondernemerstaksen afschaffen.”

Raadslid Jean-Marie De Pancke (Open VLD) wees er fijntjes op dat Toerisme Bruge indertijd fiks geïnvesteerd heeft in het lokken van cruiseschepen: “U geeft een fout signaal door hen zo negatief voor te stellen. Ze zorgen voor belangrijke inkomsten voor onze haven en de welstellende Duitses die hier elke woensdag aanmeren zijn potentiële repeat visitors die een volgende keer wellicht een hotel boeken in Brugge. We moeten voorzichtig zijn, de touroperators en cruiseschepen kunnen in concurrerende havens terecht.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wees erop dat de busparking aan het station vaak leeg staat: “De bustoeristen zijn er nog niet. We moeten de zaken in hun perspectief plaatsen: er zijn cruisetoeristen die bij een lokale kaaswinkel een halve bol kaas aankopen. We mogen het kind niet met het badwater weggooien.”