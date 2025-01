Gastronomische hopscheutenwandeling in Vleteren

Binnenkort is het opnieuw de ideale periode om te genieten van hopscheuten. In Vleteren wordt een gastronomische hopscheutenwandeling georganiseerd op zaterdag 22 februari vanaf 9.30 uur op het hopbedrijf Humulus.

“Het vroege voorjaar is traditioneel het uitgelezen moment om te proeven van de fijne smaak van hopscheuten. Dit dagarrangement staat volledig in het teken van deze delicatesse in al zijn facetten”, klinkt het bij de gemeente Vleteren. De wandeling wordt georganiseerd op het hopbedrijf Humulus (familie Lemahieu) langs de Kallestraat 33 in Westvleteren. Om 9.30 uur wordt er gestart met een kopje koffie en een heerlijk koekje.

“Maak kennis met de teelt van hopscheuten tijdens een boeiende rondleiding in de serres. Met de versgeplukte hopscheuten worden smakelijke hapjes en een hoofdgerecht bereid en geserveerd. Deze worden aangevuld met lokale streekproducten en bijpassende streekbieren. De recepten neem je mee naar huis, zodat je ze zelf kunt uitproberen. Sluit de dag af met een sfeervolle wandeling in de omgeving van de Sint-Sixtusabdij, deskundig begeleid door gids Stefaan.”