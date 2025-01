Gabrielle Ninclaus blaast 100 kaarsjes uit

Er bestaan van die kranige personen waarop leeftijd precies geen vat heeft. Zo iemand is Gabrielle Ninclaus (zeg maar Gaby) uit Meulebeke. Deze kranige dame die, mits de nodige ondersteuning, nog steeds in haar eigen huis woont, mocht op zaterdag 11 januari 2025 honderd kaarsjes uitblazen.

Diezelfde dag werden alle buren uitgenodigd in het Kapellehuis voor een hap en een drink en op maandag 13 januari was het de beurt aan alle verzorgenden van Thuiszorg om bij haar dochter Kaatje en schoonzoon Patrick aan te zitten aan de koffietafel. Op zaterdag 18 januari staat het groot familiefeest gepland in La Rivée.

Gabrielle Ninclaus werd op 11 januari 1925 geboren in Tielt als dochter van Cyriel Ninclaus en Bertha Wullaert. Zij was de derde in rij in een gezin van 8 kinderen, 1 jongen en 7 meisjes. Vader en moeder waren vlasbewerkers in Frankrijk en dit betekende dat Gabrielle op een leeftijd van drie maanden geplaatst werd in een pleeggezin in Marialoop. Daar bleef ze tot ze 7 jaar was. Ondertussen liep ze school in Marialoop tot ze 14 jaar oud was. Dan ging ze werken in de weverij Van Maele in de Bedevaartstraat in Tielt. Gaby : “Ondertussen woonde ik terug bij mijn ouders op ’t Hoogserlei in Tielt. Dagelijks moest ik te voet naar de Bedevaartstraat stappen. ’s Middags keerde ik te voet naar huis om te eten en daarna… jawel, terug naar de weverij. Ik bleef eveneens mijn pleegmama in Marialoop bezoeken die een kleine hofstede had. Zo leerde ik er mijn toekomstige echtgenoot, André Bouckhuyt, kennen. Die kwam er om melk en wanneer hij wist dat ik er was, werden de bezoeken steeds iets langer.”

“André was toen werkzaam als wever in Kortrijk. Hij was 5 jaar ouder dan ik. We zijn getrouwd in 1946 en werkten toen allebei bij Defraiteur in Meulebeke. Na het faillissement van de weverij in 1974 konden we allebei aan de slag bij Van Maele in Tielt. André en ik kregen twee dochters : Daisy en Kaatje. Ondertussen zijn er zes kleinkinderen. We gingen steeds met het ganse gezin op reis. Naar zee voor 14 dagen of met de tent op reis naar Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Vooral Italië boeide ons, het werd zowat ons tweede vaderland.” Gaby praat aan een stuk door. Ze herinnert zich nog met gemak twintig titels van boeken van haar lievelingsauteur Santa Montefiore maar vooral de dag dat haar echtgenoot André op 81-jarige leeftijd plots overleed, blijft onuitwisbaar in haar geheugen gegrift.

Gaby : “Ik ben nog steeds graag op de hoogte van al datgene wat rondom mij gebeurt. Mijn buren komen ook heel wat vertellen maar ik lees nog altijd De Weekbode en het Parochieblad. Ik volg nog steeds de nieuwsuitzendingen op VRT TV. Vroeger breide ik graag kousen voor heel de menage of kon ik me uren bezighouden met borduren, dat blijft nu achterwege. Mijn geheim voor een lang laven? Heel eenvoudig : leef eerlijk, eet steeds traag en lieg nu en dan eens over jouw leeftijd.” (LB)