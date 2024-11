Gabrielle Dheedene viert 102de verjaardag

Op de afdeling Begonia in wzc Sint-Amand in Zwevegem vierden ze de 102de verjaardag van Gabrielle Dheedene, die op 12 november 1922 in Zwevegem geboren werd. Ze is de dochter van Gentil Dheedene die in de Avelgemstraat een slagerij had. Ze had twee zussen en drie broers, van wie Maurits later de slagerij overnam. Gabrielle zelf had een kapsalon in de Otegemstraat, net naast de hoedenzaak van haar tweelingzus Denise. Gabrielle heeft muzikaal talent. Zo speelde ze vroeger piano en dwarsfluit. Tegenwoordig vult ze woordzoekers in en volgt ze het nieuws op televisie. Ze verkeert dan ook nog in een goede gezondheid. Samen met het personeel, burgemeester Doutreluingne en schepen Spincemaille poseerde Gabrielle trots voor onze foto. (GJZ/foto GJZ)