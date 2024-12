Ga op gelukswandeling in Poperinge

Op dinsdag 31 december staat er opnieuw een gelukswandeling op de agenda in Poperinge.

“Tijdens de gelukswandeling ontdek je hoe je aan je geluk kunt bouwen. Volg de groene en blauwe borden, leer de bouwblokken van geluk kennen en probeer de leuke doe-opdrachten uit. Ga alleen op pad of samen met anderen voor extra wandelplezier”, zo klinkt het bij de organisatie. Deze route werd ontwikkeld in het kader van Geestelijke Gezondheid met medewerking van Gezonde gemeente Poperinge, Atelier Estrade De Lovie en Logo Midden-West-Vlaanderen. “De gelukswandeling is 3,55 km lang of goed voor 4.733 stappen en is rolstoeltoegankelijk. Een plannetje met routebeschrijving kun je verkrijgen in LDC De Bres tijdens de operningsuren.” Vertrekken doe je aan LDC De Bres, Veurnestraat 15 in Poperinge. Deelnemen is gratis.