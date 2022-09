Frieda (78) zal Queen Elizabeth nooit vergeten: “Ik heb nog steeds de foto’s die ik van haar nam in 1966”

Frieda Vandewynckel (78) bewaart de beste herinneringen aan de vorige week overleden Britse koningin Elizabeth. “Toen ze in 1966 onze provincie bezocht, slaagde ik erin mijn fototoestel in haar auto te steken en haar samen met wijlen koning Boudewijn op foto te zetten.” Frieda woonde toen in Ardooie en werkte als kinderbegeleidster in Gits.

Queen Elizabeth II bracht destijds een bezoek aan Ieper en aan het Talbot House in Poperinge. Het huis diende in de Tweede Wereldoorlog als ontspanningsoord voor de Engelse soldaten en kreeg vijftig jaar later bezoek van de Queen.

De toen 22-jarige Frieda werkte als kinderbegeleidster in Dominiek Savio in Gits, een instituut voor mensen met een fysieke beperking. “Het was eigenlijk zeer toevallig dat de Britse vorstin langs de steenweg tussen Ieper en Roeselare passeerde. We kregen via de burgemeester van Ieper een uur door wanneer de koninklijke stoet er te zien zou zijn en vatten met de kinderen post langs de weg in de hoop een glimp van de vorsten op te vangen. Eigenlijk hebben we tegen het protocol in langs de weg een erehaag gevormd. Eerst zagen we een paar politiewagens en vervolgens kwam de auto met koningin Elizabeth en koning Boudewijn langs.”

Lieve dame

“De koning stond erop om even te stoppen, nadat hij het volk langs de weg zag staan. Enkele kinderen van Dominiek Savio overhandigden een boeket bloemen aan de koningin. Op een bepaald moment greep ik mijn kans en stak ik mijn fotolens door het openstaande raam van de auto. Het resultaat was een prachtige close-up van de Britse koningin en onze koning”, herinnert Frieda zich.

De kinderen van instituut Dominiek Savio wachtten ongeduldig op het koninklijke duo. © Frieda Vandewynckel

Het fotograferen verliep niet zonder risico, want de persfotografen werden op een veilige afstand gehouden, maar daar trok Frieda zich niets van aan. “De koningin kwam zeer joviaal over”, vertelt Frieda. “Ze gaf een lieve indruk en lachte de hele tijd, maar ze kwam ook gereserveerd over, net als zovele Britten volgens mij. Koning Boudewijn was ook erg vriendelijk en nam de tijd om te wuiven naar de kinderen. Toen ik mijn fotolens door het autoraam duwde, kon hij er wel mee lachen.”

Passie voor fotografie

Na afloop van het bezoek ontwikkelde Frieda de foto’s die ze later bezorgde aan onze krant De Weekbode. Frieda’s liefde voor fotografie erfde ze van haar vader. “Ik begon met fotografie dankzij mijn vader die ook hobbyfotograaf was. In het begin nam ik nog simpele foto’s om dan uiteindelijk te beginnen met fotoreportages. Ik nam ook foto’s van de kinderen in het instituut Dominiek Savio. De portretten van de kinderen kregen dan een mooi plaatsje in de gangen van het instituut. Ik nam ook familiefoto’s, communiefoto’s en huwelijken. Ik kreeg daardoor wat meer succes en kon daardoor ook beter materiaal kopen. Met mijn (toen nieuwe) Asahi Pentax met 135 telelens nam ik de foto’s van de koningin. Ik maakte ook mijn eigen donkere kamer om de foto’s te ontwikkelen en later werd ik ook nog lid van de fotoclub.”

In 1971 verhuisde Frieda van Ardooie naar het dorpje Sint-Martens-Lennik in het Pajottenland waar ze nog steeds woont. Daar houdt Frieda zich tegenwoordig meer bezig met andere kunstvormen. Haar grootste passies zijn nu beeldhouwkunst en schilderkunst. Frieda is als natuurliefhebster ook gepassioneerd door bloemen. Ze heeft een grote verscheidenheid aan bloemen in haar tuin staan. Frieda heeft vier kinderen en is getrouwd met Piet Van Bellingen. (Lars Van Compernolle)