Fred Verhaeghe ontmoet na vijf jaar opnieuw Joris Brys: “Een mooi moment in deze donkere dagen”

“De Warmste Week kon niet warmer zijn dan dit voor mij”, vertelt Fred Verhaeghe, die zijn vrouw Hadewyck verloor aan de ziekte MSA. Hij ontmoette na vijf jaar opnieuw De Warmste Week-presentator Joris Brys. Hij liet een diepe indruk op hem na.

In 2022 overleed Hade aan MSA na een lange strijd. In 2019 ontmoette Fred, haar echtgenoot, voor het eerst Joris Brys, een van de presentatoren van De Warmste Week. “In 2019 waren er twee bloemenacties voor het goede doel, waarvan een voor De Warmste Week. We mochten het geld gaan overhandigen op het podium en daar ontmoette ik Joris Brys”, doet Waregemnaar Fred Verhaeghe zijn verhaal. “Ik kende hem enkel van televisie. Ik deed mijn verhaal en vertelde dat Hade haar ziekte niet meer toeliet om op het podium te komen en ze er dus niet bij was. Joris zei: ‘Toch wil ik je vrouw ontmoeten, ik kom wel van het podium af. En zo geschiedde. Dat was een zalig moment toen. Het raakte haar, maar ook hem. Het gaf haar zoveel energie. Het gaf haar de kracht om verder te leven. We waren daar samen met vrienden, mensen uit de Waterhoek, buren… Zo een schitterend moment.”

“Nu in 2024, vijf jaar later, wilde ik Joris terug zien. Toen ik zaterdagnacht in mijn auto aan het luisteren was naar de Warmste Week ben ik er naartoe gereden. Ze waren echter niet op de locatie aan het uitzenden. Blijkbaar zonden ze ergens anders uit. ‘s Anderendaags ben ik terug gegaan tussen 14 en 15 uur. Twee medewerksters van het programma gingen er alles aan doen zodat ik Joris zou kunnen ontmoeten. Rond 15 uur dacht ik: ‘het zal wel niets zijn’ en vertrok ik weg van de menigte, een steegje in. Daar liep ik plots Joris wel tegen het lijf. Hij herkende mij onmiddellijk van vijf jaar geleden bij de bloemenactie. We hebben een tiental minuutjes staan praten. Ik voelde meteen zijn betrokkenheid terug. Het had hem toen zo geraakt dat hij zich alles nog levendig kon herinneren. Hade kon mensen raken. Niemand die beter kon luisteren dan zij. Ze was een schitterende vrouw, zo attent en zo liefdevol. Mijn kinderen missen haar enorm.”

“’s Avonds ben ik uiteindelijk nog op het podium geweest. Opnieuw beleefde ik die enorme warmte. Ik voel dat Joris op dezelfde golflengte zit. We voelen een wederzijds respect. Als bedanking ben ik nog op kerstavond, tijdens de slotshow, vijf boeketten gaan afgeven als dank. Die kreeg hij via via overhandigd. Hij stuurde mij nog een heel warme reactie. Toeval bestaat niet.”

“De Warmste Week voelde voor mij warmer dan ooit. Hade keek altijd naar de Warmste Week. Ze leefde voor haar kinderen en mij, en klaagde nooit. Ze was steeds een luisterend oor, ook in haar job als verpleegster. Ze voelde zich soms alleen, maar niet eenzaam. Ze voelde zich soms niet begrepen maar wilde niemand kwetsen. Hadewyck putte veel kracht uit muziek. Ze kon er zo in kruipen. Ze maakte een play-list waar o zoveel achter zit. Ik kan er uren naar luisteren. Ik, eenzaam? Neen, maar ik voel me soms alleen, ook al heb ik veel warmte om me heen. En geloof me, er zijn nog veel kinderen die zich alleen voelen, die niet weten waar naartoe met hun problemen omdat ze zich niet begrepen voelen.”

“Ik ben blij dat ik dit voor een stuk heb kunnen herbeleven met Joris. Hade heeft veel mooie dingen gevoeld tijdens De Warmste Week. Mede daardoor kon ze de laatste maanden van haar leven nog genieten. Ze wordt verschrikkelijk gemist, maar we hebben zoveel mooie herinneringen aan haar. ” (ELD)