“Fransen hebben totaal andere mentaliteit”: Frituur Marianne levert frietjes tot over de landsgrens

Frituur Marianne op de hoek van de Stations- en Toekomststraat in Wervik levert nu ook frieten, hamburgers en andere bestellingen aan huis. “Bestellen en tegelijk betalen kan via onze website en onze eigen app Frituur Marianne”, vertelt zaakvoerster Barbara Breine. “We leveren binnen een ruime straal: van Wervik over Geluwe, Komen en Komen-ten-Brielen tot bijna tegen Menen. Over de grens bezorgen we in Wervicq-Sud en quasi heel Bousbecque.”

Frituur Marianne is de eerste frituur in Wervik met dit aanbod van online bestellen en thuisleveren. Stephane Bogaert en Marianne Vanhecke lieten de zaak over aan hun zoon Andy (39) en zijn echtgenote Barbara (35) die boven de frituur wonen. Het jonge koppel combineert dit met een tweede frituur in Ieper. Andy runt er frituur ‘t Brochetje. “We werken met een bestaand platform maar dat aanvaardt geen afstanden groter dan 5,9 km”, zegt Andy.

Twee chauffeurs

“Het loopt beter dan we hadden gedacht. Eind november staken we van wal en ondertussen zitten we boven de 300 leveringen. Het gaat eigenlijk goed. Niet enkel in het weekend ook in de loop van de week. Online bestellen om hier te komen afhalen, kan ook met dat platform.”

“We leveren ook aan bedrijven waar de medewerkers ‘s middags een half uurtje pauze hebben”, zegt Barbara. “Dat platform zit goed in elkaar. Elk kwartier doen we een levering. Tijdens het weekend toeren er twee chauffeurs rond en doen we dan twee leveringen per kwartier.”

Parking

“En het lukt om stipt te leveren”, vult Andy aan. “Dat platform is gericht op frituren en broodjeszaken. Je merkt dat het puur daarop ontworpen is. We leveren meer thuis in België dan bij de Fransen en daarvoor is er een reden. Een Fransman komt nog graag zelf naar de frituur. Op een zondagavond hebben ze volk thuis en rijden ze met twee naar ons en drinken hier iets. Bij een Vlaming is het meer een rush en die wil in de frituur niet al te lang wachten. De Fransen hebben dus een heel andere mentaliteit.”

“Het lukt ons om stipt te leveren”

Het leveren aan huis is niet alleen een service naar de klanten toe. “Als het druk is, dan is er hier quasi nooit parking”, vertelt Andy. “Door de komst van de moskee in Salons Tabaksbloem bijvoorbeeld. Of wanneer er wat te doen is in Wervik Stoasche. In de toekomst gaan hier wegwerkzaamheden en rioleringswerken plaatsvinden. Ze spreken er al zodanig lang van. Dat speelt wel altijd in ons achterhoofd.”

“Als de klanten tijdens die werken niet meer tot bij ons geraken, dan gaan we hun bestelling bij hen brengen.”

Thermoboxen

Een andere reden voor het thuis leveren is de komst van een McDonald’s in Menen. “En blijkbaar ook aan de Lidl in Komen”, geeft Andy aan. Daardoor kwamen die thuisleveringen in een stroomversnelling terecht. We moesten ‘in gang schieten’.”

“Het mocht ook wel wat sneller”, haakt Barbara in. Heel belangrijk is uiteraard dat de bestelling nog mooi warm wordt afgeleverd. “Daarvoor kochten we thermoboxen”, legt Andy uit. “De meesten hebben al een tweede keer of meer besteld en dat is een teken dat het in orde is”, zegt Barbara. “We kregen al een ‘online review’ van iemand die zei ‘Even warm en even lekker, hetzelfde alsof we ter plekke in de frituur eten’. Zo stond het te lezen.”

Praktisch

Tijdens de week en in het weekend kan de eerste levering vanaf 11.45 uur tot 13 uur en van 17.45 uur tot 21.45 uur, zaterdag en zondag tot 22.45 uur. “Of dat bestellen aan huis dan niet voor stress zorgt bij ons personeel? Eigenlijk niet want we kunnen voorlopen op de feiten omdat we de bestelling binnen hebben”, zegt Andy. “Als het hier vol staat en er veel uit de vrieskast moet worden gehaald, is dat heel anders voor onze medewerkers.”

Andy runt frituur ’t Brochetje in Ieper maar daar wordt niet aan huis geleverd. “De meeste frituren in Ieper doen dat al maar we hebben het voordeel dat er aan de overkant een grote parking van Brico en Delhaize is en de klanten dus altijd een parkeerplaats vinden”, klinkt het.

Tijdens corona werd het bestellen aan huis al eens geprobeerd maar dan niet zoals nu met een bestaand platform. “Toen was de chauffeur op de baan met geld, nu dus niet want alles is vooraf betaald”, zegt Barbara. Dat is beter en ook veiliger. Het is aanbellen en afgeven.”

Info: www.frituur-marianne.be.