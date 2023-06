Franky Kindt (60) is klaar voor vernieuwde Bicro Pijl: “Starten doen we nu bij El Parador by Shamrock”

Fietsclub Bicro uit Tielt organiseert op zondag 25 juni alweer de elfde editie van de Bicro Pijl, maar deze keer gebeurt dat in een enigszins aangepast jasje. Eén van de bestuursleden van Bicro is Franky Kindt, die zelf de liefde voor de fiets maar op latere leeftijd ontdekte.

Een paar honderd fietsliefhebbers verzamelt elk jaar eind juni om zich te wagen aan de bepijlde fietstochten die Bicro voor hen uitstippelde. Dit jaar wordt het startschot gegeven bij El Parador by Shamrock, een idee van bestuurslid Franky Kindt.

Hoe bent u bij fietsclub Bicro terechtgekomen?

“Pas vijftien jaar geleden heb ik voor het eerst een koersfiets gekocht, toen ik met vrienden de uitdaging wilde aangaan om de Mont Ventoux te beklimmen. Dat wilde ik graag bereiken voor mijn vijftigste verjaardag. Via die vrienden ben ik bij de Bicro’s terechtgekomen en er was meteen een match. Ik kwam daar veel vrienden van school opnieuw tegen en zo is dat verder gegroeid. Ook de sfeer bij de club is superleuk, het DNA van de groep is schitterend. Iedereen is welkom, er is geen competitie en geen strijd. De gereden kilometers worden hier niet opgeteld. Iedereen zoekt de groep die het beste bij hem of haar past.”

“Bij Bicro werken we met vier groepen: A, B, C en D. De A-groep rijdt aan zo’n 30 kilometer per uur, de B-groep 27 à 28, de C-groep 25 en de D-groep doet het rustig aan met gemiddeld zo’n 20 kilometer per uur. Vroeger fietste ik bij de A-groep, maar intussen schoof ik op naar de B-groep. We rijden elke woensdagavond en zondagmorgen.”

U kocht dus pas 15 jaar geleden een koersfiets. Maar is fietsen iets wat u altijd al leuk hebt gevonden?

“Nee, daarvoor had ik nog nooit op de fiets gezeten, ik had een motor. Maar het sportieve trok me wel aan en ook het feit dat je zo aan je gezondheid werkt. Je voelt je toch beter als je fietst. Ook zijn er de vrienden die je wat gek maken, je komt in een groep terecht, jaarlijks ga je dan op fietsweek met die groep en zo ben je ermee weg. Elk jaar gaan we met ons pinkstergroepje tijdens de pinksterweek een stuk van Europa doorkruisen met de fiets. Dat bracht ons onder andere al in Engeland, Italië, Duitsland en Nederland.”

Intussen bent u ook lid van het bestuur geworden.

“Een jaar of drie geleden ben ik gevraagd om toe te treden tot het bestuur en dat heb ik ook gedaan. Ik ben zo’n beetje het manusje-van-alles. Oorspronkelijk was ik verantwoordelijk voor de B-groep. Eén van onze leden, Wim De Blaere, is jammer genoeg overleden op jonge leeftijd. Ik heb toen de verantwoordelijkheid over zijn groep overgenomen.”

“Voor het eerst organiseren we dit jaar ook graveltochten”

Straks is er de elfde editie van de Bicro Pijl. Wat mogen mensen verwachten?

“De meeste fietsclubs hebben een traditie van bepijlde routes. Dat brengt ook wel wat op voor de kassa. Zo is dat ook bij ons ontstaan, maar altijd voor het goede doel. Oorspronkelijk steunden we de brandwondenslachtoffers, nu is dat het Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker. De voorbije jaren vertrokken onze tochten altijd vanuit het JOC in de Europahal, maar dit jaar hebben we de stap gezet om samen te werken met El Parador by Shamrock. Wij weten zelf niet zo veel af van horeca en zij hebben daar uiteraard wel ervaring mee. Daar hebben ze ook een zomerbar, dus alles wat met horeca te maken heeft, verzorgen zij en al het sportieve is voor de Bicro’s. Deelnemen aan de Bicro Pijl kost trouwens 6 euro en de hele route is bepijld.”

Wat trekt mensen aan in de Bicro Pijl?

“De goede organisatie, de vrienden en de kennissen. Als club gaan we veel naar organisaties van andere clubs, zo zoek je elkaar ook op. En zo kom je trouwens ritjes tegen die je nog niet hebt gedaan. Dit jaar organiseren we voor het eerst ook graveltochten. Dat is momenteel een beetje een hype, de mensen willen na corona eens iets anders, door de bossen en de natuur in. Dat is wel wat blijven hangen en is nu een meerwaarde in de organisatie, of dat hopen we toch.”

“Er zijn daarnaast drie verschillende tochten, van 50, 80 en 110 kilometer, en er is ook bevoorrading voorzien. Daarna is er ook een après-bar, dus het wordt ongetwijfeld ook leuk om te blijven zitten. Die dag is er het Belgisch kampioenschap in Izegem. Dat zal je live kunnen volgen op groot scherm. Het wordt in elk geval een erg vlotte samenwerking tussen ons sterke bestuur, onze medewerkers en de mensen van El Parador by Shamrock. We hopen dat er ook mensen zullen langskomen voor de sfeer en gezelligheid. We hopen dit jaar toch weer 400 tot 500 fietsers te mogen verwelkomen. Iedereen met een fiets is alvast welkom.”

Op de kalender van Bicro staan nog een paar leuke activiteiten te schitteren.

“Op woensdag 21 juni is het de langste dag en dan doen we ook de langste rit. We vertrekken wat vroeger en doen wat langer door, met een hapje en een drankje in ons lokaal, café ‘t Pompierke. In augustus is er dan nog een dagtocht, een daguitstap met de fiets, zeg maar.” (LDW)

Info: www.fietsclubbicro.be.