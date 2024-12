Franky (60) uit Beernem wil in honderd dagen naar Compostela wandelen: “Inspiratie gehaald bij Arnout Hauben”

Slechts enkele maanden geleden ging Franky Van Menen (60) uit Beernem met pensioen. Op 12 april 2025 wil hij eindelijk zijn grote droom waarmaken: een wandeltocht naar Compostela in Spanje. In iets meer dan honderd dagen wil hij de tocht van 2.400 kilometer afwerken. Daarmee hoopt hij ook geld in te zamelen voor het goede doel.

Net geen vijftien jaar geleden keek Van Menen voor het eerst naar een programma van Arnout Hauben, die toen naar Compostela wandelde. “Sindsdien sluimert dat idee in mijn achterhoofd en behield ik steeds de droom om dat zelf eens te doen. Ik was dertig jaar lang leerkracht houtbewerking, maar ben nu met pensioen. Het is tijd om die droom waar te maken”, vertelt Van Menen.

Steun van familie

Op een oudercontact babbelde Van Menen enkele jaren geleden met een man die de tocht ook tot een goed einde bracht. “Pas dan werden mijn plannen ook concreter”, vertelt hij. “Gelukkig word ik ook gesteund door mijn vrouw en mijn kinderen. Aanvankelijk dacht ze: ‘wat ga jij nu doen’? Ik zal dan ook een aantal maanden weg zijn. Ik ben nog maar net met pensioen en trek er nu al alleen op uit, dat is niet zo evident natuurlijk. Maar nu krijg ik de volledige steun.”

In september vorig jaar startte Van Menen met de voorbereidingen op zijn tocht. “Ik ben al lang lid van de Brugse wandelclub De Brugse Globetrotters. Elke week doe ik wandelingen van 20 tot 30 kilometer. In totaal wandel ik al twintig jaar bijna elke week. Ik heb dus wel ervaring, alleen leer ik nu ook met een rugzak van wel 14 kilogram wandelen. Dat wordt extra uitdagend”, lacht de man.

“Ik steun met mijn tocht Boven De Wolken. Dat is een prachtig initiatief”

Op 12 april vertrekt Van Menen vanuit Beernem naar Compostela. Hij wil gemiddeld 22 kilometer per dag wandelen. “Slapen doe ik op vaste punten langs de route. Ik leg een aantal slaapplaatsen vast, maar voorts zie ik dat dag per dag. Ik zal ook een tentje meehebben, voor het geval ik geen slaapplaats kan vinden. Hierdoor weegt die rugzak dus 14 kilogram. Naast mijn tentje draag ik natuurlijk ook kleren, wat rantsoen, een slaapzak enzovoort.” Halverwege zal zijn schoonbroer enkele dagen meewandelen. “Hij brengt ook een nieuw paar schoenen mee. Mijn huidig paar liet ik herwerken met een nieuwe zool, aangezien ik die al goed gewoon ben. Ik kocht ook een nieuw paar schoenen dat ik zal inlopen om halverwege de tocht eens te wisselen.”

Voorlopig mikt Van Menen op honderd dagen, maar misschien verlengt hij zijn route nog een beetje. “Afhankelijk van mijn fysieke staat wil ik misschien van in Compostela nog tot aan de zee wandelen. Dat is nog eens honderd kilometer verder. Dat hangt natuurlijk allemaal af van hoe ik mij voel. Ik vermoed dat ik doorheen die tocht wel zal zien hoe mijn eigen situatie evolueert. Hopelijk blijf ik gevrijwaard van lichamelijke ongemakken. Ik kocht alvast een speciale rugzak die zo comfortabel mogelijk zit, om schuurplekken aan mijn schouders te vermijden.”

Voor goed doel

Aanvankelijk was dat helemaal niet het plan en zou Van Menen vanuit een punt in Frankrijk vertrekken. “Maar mijn vrouw maakte de bedenking dat ik dan gewoon halverwege zou inpikken. Daarom doe ik nu de hele afstand uit.”

Hoe langer en groter de plannen waren, hoe meer Van Menen zijn uitdaging wilde koppelen aan een goed doel. “Daarbij kwam ik al snel uit bij vzw Boven De Wolken. Ik vind dat een prachtig initiatief en iedereen komt wel eens met zo’n verlies in aanraking. Door te wandelen en mijn verhaal te delen, wil ik voor hen geld inzamelen.” Toch hoopt Van Menen bovenal te genieten van zijn tocht. “Het is soms een beetje wennen aan het idee dat ik dit eindelijk echt ga doen. Ik hoop te genieten van cultuur, avontuur en de rust. Dat zal het belangrijkste zijn. Mijn dochter heeft ondertussen al twee pagina’s op sociale media gemaakt, om mijn tocht ook met volgers te delen.”