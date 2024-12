Frank Holvoet roept op om alle Vredelanen vol kerstlichtjes te hangen, als statement tegen oorlog

Voor een sfeervolle avondwandeling moet je zeker in de Vredelaan passeren. Verschillende woningen in de straat zijn prachtig gedecoreerd met kerstverlichting, maar daar zit ook een boodschap achter. “De oproep kwam er als statement tegen oorlog. Dit jaar willen we alle Vredelanen in Vlaanderen warm maken om ons voorbeeld te volgen”, zegt initiatiefnemer Frank Holvoet.

Frank Holvoet woont al 34 jaar in de Vredelaan. Elke eindejaarsperiode duiken bij een aantal bewoners kerstlichtjes op, maar sinds vorig jaar zijn dat er beduidend meer. “Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne postte ik een briefje bij de buren om tijdens de kerstperiode allemaal de Vredelaan te verlichten. Ik wist niet of ik dit jaar nog eens het initiatief zou nemen, maar de wereld wordt geteisterd door nog meer oorlog, dus verdeelde ik opnieuw de boodschap. Ik werd ook opgebeld door Radio 1, die het artikel van vorig jaar had opgepikt voor hun thema-uitzending rond kerstlichtjes. Het was de presentatrice die met het idee kwam om alle Vredelanen in Vlaanderen te laten meedoen. En zo werd de oproep gelanceerd.”

“Je kan zien dat sommige mensen zich er ongelooflijk in smijten”, glimlacht Frank. “Je kan de actieve bewoners met een groot buurtgevoel er zo uitpikken. Dat zijn doorgaans ook dezelfde mensen die met de voetbal of de nieuwjaarsreceptie alles uit de kast halen. Ook het vuurwerk in de Vredelaan op 31 december is niet weinig. Het eindigt steeds in samen iets drinken, om niet te zeggen dat het uit de hand loopt (lacht).” Basisschool Drie Hofsteden organiseert naar jaarlijkse traditie een lichtjeswandeling in de buurt en legt speciaal hun route door de Vredelaan. “Zodra we dat wisten, hebben we ook onze vuurkorven buitengezet, zo waren we weer vertrokken met de buurt (lacht).”

De decoratie in de straat is duidelijk een sfeermaker, maar wil ook een boodschap van vrede meegeven. “Ik ben niet naïef, ik weet dat er hierdoor geen sikkepit zal veranderen, maar er wordt op zijn minst toch over gesproken. Het brengt een gesprek op gang en laat ons nadenken over hoe wij binnenkort genieten van een feestmaal en rode wijn, terwijl ze wat verderop opnieuw een Slag bij Passendale meemaken”, vertelt Frank. “De Vredelaan is rond 1930 geplaatst, in de tijd dat mensen de Grote Oorlog hebben meegemaakt. Overtuigd dat er nooit meer oorlog zou zijn, werden een heel aantal straten de Vredelaan genoemd. Maar slechts tien jaar later … Dat boezemt me angst in. Ik heb drie zonen, moest het zo ver komen, dan hebben zij de leeftijd om hun legerschoenen aan te trekken. Ik heb zelf een jaar van mijn leven verloren in het leger omwille van de verplichte dienst. Ik mag er niet aan denken dat er weer iets dichterbij komt.”

© MD

Oorlogen hebben Frank altijd gefascineerd. “De meeste slagvelden van de laatste eeuw heb ik lijfelijk bezocht, zoals de concentratiekampen, Vietnam, Normandië. Niet om de oorlog te volgen, maar om de waanzin te zien. Hoeveel jonge mensen van 17 of 18 jaar hebben daar het leven verloren omdat één iemand besliste dat er moest gevochten worden? Dat intrigeert me wel omdat ik er moeite mee heb en het niet goed snap. Het zijn steeds de kleine mensen die slachtoffer zijn. Zij staan met hun voeten in de modder. Het is niet Poetin die aan het front zit.”

De Vredelaan in Kortrijk is vooral verlicht vanaf Frituur Johan tot aan de hoek met de Visserskaai. “Als je hier voorbijkomt, is het prachtig om te zien. Ik heb zelfs een voorraad aan kerstlichtjes ingeslagen om te delen met de buren. Het is zeker een aanrader om eens te passeren in de Vredelaan. Ook voor de kinderen is het heel plezant! Mensen hebben me al verteld dat ze speciaal bij het uitlaten van hun hond langs hier komen. Dat geeft een fijn gevoel. We zien ook geregeld mensen foto’s en filmpjes maken en die vervolgens delen op sociale media. Zo zie je de kracht van acties die weinig moeite hebben gekost, maar met een groot resultaat.”