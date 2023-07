Frank en Lenie Vanhove uit Nieuwpoort fietsen 1.000 kilometer langs Western Front Way

Vader en dochter Frank en Lenie Vanhove uit Nieuwpoort zijn op vrijdag 28 juli vertrokken vanaf bezoekerscentrum Westfront voor een tiendaagse fietstocht langs de 1.000 kilometer lange Western Front Way. Dit traject loopt langs de westelijke frontlinie uit de Eerste Wereldoorlog. Op verschillende locaties geven Frank en Lenie Vanhove Stad Nieuwpoort een brief en een herdenkingsmedaille af. Met dit symbolisch geschenk dragen zij zo een vredesboodschap uit met internationale dimensies.

Een week voor de Nationale Hulde, zijn het Koning Albert I monument en bezoekerscentrum Westfront het toneel van een ander herdenkingsinitiatief rond de Eerste Wereldoorlog. Nieuwpoortenaar Frank Vanhove en zijn dochter Lenie zijn op vrijdag 28 juli gestart aan een unieke pelgrimstocht.

1.000 km frontlijn

Tot en met maandag 7 augustus leggen zij samen per fiets de Western Front Way af, een traject van bijna 1.000 km langs de voormalige frontlijn van de Eerste Wereldoorlog. In tien dagen tijd overbruggen vader en dochter de afstand tussen Nieuwpoort, het startpunt van de vroegere westelijke frontlinie, en Pfetterhouse aan de Frans-Zwitserse grens.

Langs het tracé herinneren ontelbaar veel grote en kleine gedenktekens, relicten, begraafplaatsen, musea en andere relicten aan de bloedige strijd die hier ruim een eeuw geleden werd gevoerd. De Western Front Way vormt zo een verbinding tussen tal van gemeenschappen met een gedeelde oorlogsgeschiedenis. Tijdens hun fietsavontuur zullen Frank en Lenie die gedeelde geschiedenis eer betuigen. Op verschillende locaties zullen zij namens Stad Nieuwpoort een brief en een herdenkingsmedaille afgeven.

Nood aan vrede

“Met dit symbolisch geschenk dragen zij zo een vredesboodschap uit met internationale dimensies”, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke: “Als voormalige frontstad vinden we het uiterst belangrijk dat de gebeurtenissen van de donkere periode 1914-1918 herdacht blijven worden, op alle mogelijke manieren. Net daarom is het concept van de Western Front Way zo belangrijk. Fietsers en wandelaars kunnen de gevechtslinie van toen afleggen en onderweg de sluimerende impact van conflict ervaren.

© Stad Nieuwpoort

Welke stad of dorp je onderweg tegenkomt, overal heeft de Groote Oorlog lelijk huisgehouden. Overal erkent men de nood aan vrede. Het maakt ons als stadsbestuur bijzonder trots dat Frank en Lenie met hun sportieve uitdaging het gedachtegoed van ‘nooit meer oorlog’ helpen ondersteunen.”

De vorderingen van Frank en Lenie kun je volgen op de Instagrampagina rolling_with_frenie.