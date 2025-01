Fonds Arne Lannoy schenkt recordbedrag aan UZ Gent

Vrienden en familieleden van wijlen Arne Lannoy zamelden het voorbije jaar via drie mooie evenementen maar liefst 27.150 euro in ten voordele van het onderzoek naar hersentumoren. Ook dit jaar staan de gocartrace, de quiz en het festival terug op de kalender. “Ons festival vindt in 2025 wel plaats op een nieuwe locatie.”

Op 6 december 2015 overleed Ledegemnaar Arne Lannoy op 23-jarige leeftijd na een oneerlijke strijd tegen een hersentumor. Tien jaar later zijn vele vrienden en familie Arne nog lang niet vergeten. “Kort na het overlijden van onze vriend startten we met het organiseren van evenementen ten voordele van het onderzoek naar hersentumoren. De evenementen en giften ten voordele van het Fonds Arne Lannoy brachten inmiddels al zo’n 200.000 euro op. Nee, het is niet altijd even evident, maar we hopen in de toekomst nog veel mooie evenementen te kunnen organiseren ter ere van Arne. Het enthousiasme binnen onze groep is er nog steeds”, aldus Matthias Clarysse van de werkgroep. De vrienden trokken recent terug naar de UGent en overhandigden er een cheque ter waarde van 27.150 euro aan dokter Boterberg. “De opbrengst van onze drie evenementen van 2024.”

Rock Beats Cancer

De vrienden van Arne organiseren nu al enkele jaren in mei een ludieke gocartrace in het centrum van Ledegem. Ook de quiz in het najaar groeit uit tot een vaste waarde. “Nadat we aanvankelijk een festival binnen organiseerden, kenden we in 2024 de vierde editie van ons buitenfestival”, aldus Matthias. Het festival Rock Beats Cancer vond de voorbije jaren telkens plaats langs de Groene Jagerstraat in Ledegem. “Daar mochten we telkens gebruik maken van een veld van een landbouwer. We zijn hem daar erg dankbaar voor. De landbouwer moet nu echter het veld inzaaien omdat de bestemming van de grond anders zal wijzigen.”

Nieuwe locatie

De organisatoren van het festival moesten dus op zoek naar een nieuwe locatie. Die werd gevonden langs de Sint-Pietersstraat in Ledegem, op de plek waar vroeger het festival Cirque Magique was. “De site paalt aan de locatie van zomerbar en eventlocatie Bar Silo. Onze vaste datum was al ingenomen, dus schuiven wij eenmalig een weekje op.” Rock Beats Cancer vindt in 2025 plaats tijdens het laatste weekend van september, van vrijdag 26 tot en met zondag 28 september. “Opnieuw drie dagen, net zoals in 2024. Momenteel zijn we volop bezig met het samenstellen van onze affiche en we hopen ook dit jaar enkele mooie namen te strikken.” (BF)