Floor brengt lichaam en geest in balans met Pilates aan Zee TV

Floor De Vlieghe lanceert Pilates aan Zee TV, een online kanaal met korte filmpjes voor thuis. “We focussen niet alleen op pilates. Stress verlagen, gezonde gewoontes, liefde voor jezelf en je lichaam,… Met Pilates aan Zee TV werk je aan je fysieke en mentale gezondheid.”

“Of je nu op zoek bent naar een full body workout, oefeningen om tot rust te komen, een sessie voor meer energie, specifieke stretches of bewegingen die je helemaal ontspannen: op Pilates aan Zee TV vind je het allemaal”, begint Floor De Vlieghe (37). De Oostendse geeft al sinds 2016 groepslessen pilates. Eerst in bijberoep en in 2022 gaf ze haar job Floor heeft een masterdiploma toerisme op om volledig voor pilates te gaan. “Ik ben altijd sportief geweest, maar ik had ook altijd rugklachten. Toen ik in 2012 startte met pilates, begonnen ook mijn rugklachten te verzachten. Ik voelde dat ik van binnenuit sterker werd. Ik merkte ook dat pilates mij hielp bij andere sporten en activiteiten. Als kind voelde ik al aan dat ik later iets speciaals moest doen. Een bureaujob was niets voor mij, dus besloot ik mijn passie te volgen en ging me opleiden tot pilatesdocente. Mijn passie is mijn beroep geworden.”

Pilates op het strand

Floor ging in 2017 van start met Pilates aan Zee. “Geheel in de stijl van Oostende, de Stad aan Zee en KVO, Voetbal aan Zee… Bovendien heb ik ook een heel nauwe band met de zee en mijn eerste lessen gingen ook effectief door aan zee. Vandaag geef ik in de zomermaanden nog steeds pilates op het strand.”

Haar groepslessen pilates geeft Floor op dinsdag, woensdag en zaterdag in De Loft in Oostende. Op maandagavond zijn er ook twee lessen in groepspraktijk Fiks in Gistel. “Ik geef pilates voor alle levels, maar ook mamalates, wat zoveel betekent als pre- en postnatale pilates.”

Voortaan is het dus ook mogelijk om via het videokanaal lessen te volgen. “Pilates aan Zee TV kan een aanvulling zijn voor wie al les volgt voor mij, maar dat is absoluut geen vereiste. Het kanaal focust niet alleen op pilates. Stress verlagen, ontspannen, gezonde gewoontes inlassen, liefde geven aan jezelf en je lichaam,… Alle video’s zijn er om je fysieke en mentale welzijn te verbeteren. Een nieuw ritueel toevoegen aan je dagelijkse routine hoeft niet altijd heel ingrijpend en tijdrovend te zijn. Ook al doe je iets maar tien minuten per dag, die tien minuten kunnen écht een verschil maken. Met mijn video’s wil ik mensen daarin ondersteunen en bij hen een liefde voor bewegen creëren. Alle video’s duren bovendien maar tussen vijf en twintig minuten, een momentje per dag nemen kan dus volstaan. En er is nog heel veel meer op komst!”

Floor is zelf enorm bezig met gezondheid. “Een gezonde levensstijl vind ik heel belangrijk. Het is bijzonder boeiend en mijn kennis wil ik graag delen zodat anderen er ook de geneugten kunnen van ondervinden. Met simpele, effectieve en gezonde routines breng je veel meer structuur in je leven. Deze nieuwe routines kunnen bovendien een immens verschil maken voor je gelukshormoon.”

Adembenemende Alpen

Floor organiseert deze zomer ook voor de vierde keer een retreat. “De voorbije drie jaren gingen die door in Spanje. Stuk voor stuk topervaringen, maar ik wou nu graag eens uitpakken met iets nieuws, iets nóg unieker. Via Bruce Lybeer, de kok van Bar Bristol in Oostende, ontdekte ik Rifugio Val di Togno. Een bergverblijf te midden in de prachtige natuur van de Italiaanse Alpen, dat gerund wordt door Bruces zus Luna en schoonbroer Wout. Dit hotel in de bergen is trouwens alleen te bereiken met een 4×4, meer in de natuur kan je dus niet vinden. Deze retreat biedt de kans om eens afstand te nemen van je dagelijkse leven en je onder te dompelen in een mix van adembenemende, weelderige natuur en bergrivieren, puur eten, bewust bewegen en bijleren over een vreugdevol leven en je optimale zelf. Er is dagelijks pilates, de verse maaltijden worden bereid door Bruce, er zijn begeleide hikes en nog heel wat meer. Om meer mensen de kans te geven om mee te gaan, organiseren we twee dezelfde retreats na elkaar: van 24 tot 29 juni en van 30 juni tot 5 juli. Alle informatie vind je terug op de website van Pilates aan Zee.”

www.pilatesaanzee.be