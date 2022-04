Fitnesszaak Ultimate Gym in Kortrijk krijgt eigen soundtrack

Death/thrash metalband Powerstroke en Zaakvoerder Steven Lombaert van Ultimate Gym uit Kortrijk sloegen de handen in elkaar om een eigen soundtrack te creeëren. “Een unicum in de Belgische Gym wereld maar vooral een hart onder de riem voor de zaakvoerder” klinkt het bij Bavo Reyniers van Powerstroke

Zijden draadje

Dat Corona veel zelfstandigen met de grond gelijk gemaakt heeft is geen groot geheim. Ook Steven Lombaert heeft de keerzijde van de medaille aan den lijve moeten ondervinden de voorbije twee jaar. Nu krabbelt hij langzaam maar zeker terug met de hulp van zijn naasten en de gymleden “De eerste lockdown hebben we gebruikt om renovatiewerken uit te voeren aan de zaak. Maar de alle andere lockdowns hebben ons echt genekt. Die waren onmenselijk lang en hard”.

Steven Lombaert schommelde tussen de tweede lockdown en een paar maanden terug regelmatig op het randje van leven of dood. Vaak figuurlijk maar ook letterlijk hing het aan een zijden draadje. “De zaak moest dicht maar alle andere kosten liepen wel door. Ik had altijd gedacht, zo diep in de put daar krijg je mij niet in, maar op een gegeven moment staat het water je aan de lippen” vertelt een geëmotioneerde Steven ons.

Terug krabbelen

Lombaert moest goederen verkopen om de kosten te kunnen dragen “Dagelijks kreeg ik mails rond terugbetalingen van lidmaatschappen maar de huur en de leningen liepen door. Voor de rest lag alles stil. Alles viel samen in een grote negatieve spiraal en dat gaf mezelf geen boost” weet Steven ons te vertellen “Een aantal maal zag ik het niet meer zitten en ondernam ik enkele pogingen om uit het te leven te stappen, toen maakte ik de klik dat professionele hulp nodig was”.

Naast de hulp van een psycholoog krabbelde Steven ook terug met behulp van zijn vrienden. “Ik ken Steven al van in de kindertijd. Zijn wilskracht en doorzettingsvermogen zorgden ervoor dat we met onze band iets wilden doen voor hem” aldus Powerstroke-frontman Bavo Reyniers. Ook de bandleden schaarden zich als één brok achter het idee. Bijzonder hieraan is dat Steven en Bavo beiden elkaar meer dan 20 jaar niet gezien hadden “het ultieme bewijs dat echte vriendschap niet vergaat”.

Ultimate power

Het nummer moet een opsteker zijn voor iedereen die er mentaal onderdoor ging of die het moeilijk heeft gehad de voorbije periode. “Daarnaast is het ook voor Ultimate Gym een primeur want in mijn ogen heeft geen enkele gym zijn eigen nummer. Het nummer zal gebruikt worden in promo filmpjes maar ook tijdens de lessen die er gevolgd kunnen worden” weet Bavo Reyniers.

“In mijn lessen breng ik een mix van genres aan de man en rock/metal is een goede om op te sporten. Het nummer heeft ritme en cachet wat zorgt voor een goede opkikker” zegt Steven. Een videoclip is er nog niet maar binnen een aantal weken staat deze wel op de planning. In de gym uiteraard. De track kan nu al beluisterd worden via digitale wegen en komt later ook terecht op het nieuwe album “Het zal sowieso op de eerste plaats staan, dat kan ik al verklappen. Op de rest is het nog even wachten”.

Ook live zal het gespeeld worden door Powerstroke. “Binnenkort spelen we het een eerste keer live maar ook op Alcatraz zullen we aantreden. Uiteraard is het de bedoeling dat we bij het nummer ook wat kadering geven van waaruit het geboren werd” weet Bavo nog te vertellen.

Naast het eigen nummer zorgde zaakvoerder Steven Lombaert ook voor nieuwe investeringen in de gym. “Stilzitten is achteruitgang en het is belangrijk dat onze leden verwend blijve worden. Daarom hebben we extra ruimte gecreëerd. 75 vierkante meter leg-zone werd toegevoegd aan het bestaande repertoire, gehuld in een vernieuwde omgeving”.

Ultimate Gym is gelegen in de Meensestraat 69 te 8500 Kortrijk. De videoclip kan je hier bekijken.